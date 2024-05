Ítéletet mondtak az Európai Unióról – ez nem mindenkinek tetszik majd

„A vasútnál is nagy beruházásokat hajtottunk végre, csak ahhoz rengeteg pénzre van szükség és kevésbé látványos: milliárdokba kerül néhány kilométernyi biztosítóberendezés cseréje is, amiből egy átlagos utas aztán nem vesz észre semmit” – jegyezte meg Ferkelt Balázs. Ezzel kapcsolatban Moldicz Csaba hozzátette, kénytelenek voltunk betonba fektetni, mert infrastruktúra nélkül nincs kereskedelem, a beruházások esetén pedig azok a legfontosabbak, amelyek utána pénzt tudnak termelni.

Az Európai Unió egyedül már nem elég

A szakértő az Európai Unió jelenlegi világpolitikai súlyáról azt mondta, a növekedési impulzus nem tud csak tőle származni, de ez még nem jelenti azt, hogy ne lenne fejlett – a több lábon állás viszont minden tagállam érdeke.

„Fel kell építeni egy olyan gazdaságot és társadalmat, hogy minél kevésbé legyünk függők valakitől” – szögezte le Kiss Rajmund, aki felidézte, az EU-s csatlakozás idején csak a Nyugat volt Magyarországnak, ám mára ez nincs így, Kína vagy Dél-Korea is nagyon fontos partner lett.

Ettől függetlenül igaz maradt, hogy ha Németország tüsszent, mi tüdőgyulladást kapunk

– tette hozzá.

Ferkelt Balázs szerint bár a finanszírozási függőségünk diverzifikálódik, hiszen a nyugati és keleti befektetők számára is vonzó Magyarország, az exportpiacunkon így is nőhet az Unió részaránya, hiszen az itt tevékenykedő ázsiai cégek is elsősorban az európai piacra termelnek.

A szakértők az akkumulátorgyárak kapcsán felvetődő kritikára, az alacsony hozzáadott értékre is reagáltak: szerintük ez nem egy kőbe vésett szám, idővel folyamatosan változik, erre jó példa a Suzuki-gyár, amely esetében az évtizedek során nőtt és nőtt a kezdeti, hihetetlenül alacsony mérték.

Ez is részben politikai kérdés, hiszen nyugati beruházásoknál ez nem szokott felvetődni kritikaként

– hangzott el.

A saját védelem ér igazi függetlenséget

A kerekasztal-beszélgetés végén természetesen Donald Trump esetleges elnökké választása is szóba került. A NATO-kilépéssel kapcsolatban Kiss Rajmund leszögezte, nincs ingyen ebéd, az Egyesült Államok sokat profitál abból, hogy megvédi az EU-t, ám nem lehetnek teljesen függetlenek azok a nemzetállamok, amelyek nem tudják biztosítani a saját védelmüket.

Az orosz-ukrán háború előtt tabutéma volt Nyugaton a védelmi beruházás

– mondta a műhelyvezető, aki úgy véli, jelenleg az EU-ban nincs stratégia és hajlandóság a problémák megoldására. Kijelentette, Trumppal legalább véget érhetne a szomszédban dúló konfliktus, ráadásul vele hatékonyabban védhetők meg a konzervatív, keresztény értékek is.