Orbán Viktor: A béke neve Donald Trump

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

***

Ahogy arról a szombat reggel folyamán beszámoltunk, egy órán keresztül tárgyalt Donald Trump volt elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A magyar kormányfő rövid Facebook-videóban közölt helyzetjelentést, amelyben többek között arról számolt be, hogy Trump visszatérésével közelebb kerülhetnénk a békéhez is az orosz-ukrán háborút illetően, illetve, hogy Magyarország és az USA közti kereskedelmi kapcsolatok is fejlődhetnek, ha ismét Trump lenne az elnök.

A videót megtekintheti itt: