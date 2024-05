Ez a titka a családi költségvetés hatékony tervezésének!

Fotó: Pixabay

Magyarországon 2010-ben családbarát fordulat zajlott le, azóta a nagybetűs család áll a hazai családpolitika középpontjában. A támogatások több pillérre épülnek, a kormány kézzel fogható intézkedésekkel és a családbarát szemlélet erősítésével is segíti a gyermeket nevelő magyar családokat, de a gyermekvállalás előtt álló házaspárok is számos kedvezményt vehetnek igénybe.

Orbán Viktor kormányfő számtalanszor megerősítette a kormány álláspontját, miszerint a gyermekvállalásnak egy család számára anyagilag is előnyt kell jelentenie. A miniszterelnök hozzátette: az államnak kötelessége segítenie a családalapítást és a családok boldogulását.

A családpolitikát az édesanyákra kell alapozni, és az egész ország működését családbaráttá kell változtatni. Emellett a jog eszközeivel is meg kell védeni a család intézményét és a gyermekeket”

– hangsúlyozta Orbán Viktor a Budapesti Demográfiai Csúcson, majd hozzáfűzte: úgy kell támogatást adni a családoknak, hogy közben a gazdaság tartósan növekedjen.

Családi gazdálkodj okosan!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2024-ben már több mint harminc intézkedéssel segítik a magyar családokat, köztük számos kedvezményt ráadásul már a házaspárok is igénybe vehetnek. Az első házasok két évig adókedvezményre is jogosultak, illetve az esküvő után igényelhetik a 2024 januárjától emelt összegű Babaváró hitelt, a gyermekáldás után pedig családi adókedvezményben részesülhetnek – már a várandósság alatt is.