Eltelt egy újabb hét, egy lépéssel megint közelebb kerültünk a világháborúhoz

Stoltenberg nyilatkozata alighanem újabb lépést jelenthet az eszkaláció, s így akár a harmadik világháború irányában. A főtitkár úgy véli,

eljött az ideje, hogy a szövetségesek megfontolják, hogy feloldják az Ukrajnának adományozott fegyverek használatára vonatkozó korlátozások egy részét,

mert „különösen most, amikor a harcok nagy része Harkivban, a határ közelében zajlik, ha megtagadjuk Ukrajnától annak lehetőségét, hogy ezeket a fegyvereket az orosz területen lévő legitim katonai célpontok ellen használja, az nagyon megnehezíti a védekezést”.

Mindez annak tükrében is erős kijelentés, hogy több orosz vezető is arról beszélt, a nyugati fegyverek használata Oroszország területén egyértelműen azt jelenti, hogy Oroszország számára azok az országok is célponttá válnak.

Újra itt az európai sorkatonaság?

A nyugati katonai támogatás eközben nem áll le, ezen a téren a hét se hozott változást. Sőt, Lengyelország fontolgatja, hogy beszáll az ukrán légvédelembe, az amerikai kormány pedig újabb katonai segélyt jelentett be pénteken Ukrajnának.