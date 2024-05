Bevezényelnék a magyar fiatalokat a kötelező EU-s hadseregbe, aztán eldöntenék, hová küldjék őket bevetésre – nem hagyta szó nélkül Orbán Weber döbbenetes javaslatát

Így még sosem láthattuk: szimuláción a Titanic elsüllyedése

A Titanic elsüllyedése a világtörténelem leghíresebb tengeri katasztrófája, ami több mint ezerötszáz halálos áldozatot követelt. Most egy szimuláció azt is megmutatja, hogy a tragédia még annál is rémisztőbb lehetett, mint ahogyan azt, különösen James Cameron Titanic mozija óta eddig gondoltuk.