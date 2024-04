Újabb csapattaggal bővült a wokebusters – egy híres oknyomozó riporter is fellép Budapesten

Nyitókép: Zach D Roberts / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Újabb nagyágyút jelentett be az Alapjogokért Központ a CPAC Hungary-re. Sara A. Carter, a Fox News bátor tudósítója is ott lesz az idei CPAC Hungary-n! – olvasható a közleményben.

Az oknyomozó riporter számos témában tudósította a frontvonalból az amerikai nézőket, a migrációtól kezdve a drogháborún át a kormányzati korrupcióig.

Sara A. Carter jelenleg oknyomozó riporter és a Fox News munkatársa. Történetei a saraacarter.com oldalon olvashatók. Korábban dolgozott a Circa News vezető nemzetbiztonsági tudósítójaként, valamint a Los Angeles News Group, a The Washington Times, a The Washington Examiner munkatársa is volt. Ezen felül számos exkluzív cikket írt a USA Today, a US News World Report és az izraeli Arutz Sheva számára.