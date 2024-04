Alakul a „wokebusters”-csapat: ketrecharcos is érkezik a budapesti CPAC-re

Nyitókép: Al Drago / POOL / AFP

Már csak három hét és újra CPAC Hungary – jelentette be Facebook-oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Korábban beszámoltunk arról, hogy Soros György, Joe Biden, de még Ursula von der Leyen sem tesz eleget a felkérésnek, nem érkeznek az idei konzervatív konferenciára. Azonban a főigazgató most újabb neveket jelentett be: Markwayne Mullin szenátor, egykori ketrecharcos és Andy Harris kongresszusi képviselő is hazánkba látogat a rendezvény idejére.

Az április 25-26-án megrendezésre kerülő CPAC-re már sok nagyágyú bejelentkezett. A teljesség igénye nélkül itt lesz: Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetőjét és Santiago Abascalt, a spanyol VOX párt vezetője.

Szánthó további neveket is bejelentett, így Budapestre érkezik a „határvédelem fenegyereke, Keith Self, az egykori desszantos elitkatona” is.

Ingujjakat felgyűrni, bicepszeket befeszíteni. Mi vagyunk a wokebusters és idén lecsapoljuk a mocsarat!

– mondta Szánthó Miklós.