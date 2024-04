Joe Bident és Soros Györgyöt is meghívták Budapestre

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/UPI/Bonnis Cash

Mint ismert, idén harmadik alkalommal rendezik meg Magyarországon a legnagyobb nemzetközi konzervatív találkozót, a CPAC konferenciát, amelyen Orbán Viktor is felszólal.

A rendezvényt szervező Alapjogért Központ sok politikai szereplőt felkért már előadónak, akik közül többen vissza is jeleztek, ám voltak olyanok is, akik a központ sajnálatára elutasították felkérésüket. Élménybeszámolóra hívták Soros Györgyöt és Joe Bident. Azért, hogy a női nem is képviseltesse magát Ursula von der Leyen is kapott meghívást a rendezvényre. Mindhárman visszautasították a felkérést.

A „Mesterségem címere: guruló dollárok” című élménybeszámolóra kiemelt vendégeket vártunk... Sajnos nem vállalták a közös haknit

– fogalmazott Facebook-oldalán Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó közleménye szerint a konferencián a meghívottak számára „alapelvárás, hogy ne tévedjenek el a színpadon, így az amerikai elnöknek egyébként sem lenne semmi keresnivalója ott”. Ahogy Soros Györgynek sem, hiszen a CPAC a szuvenerista, nemzeti erők kongresszusa – írta.