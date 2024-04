Mit szól az MSZP vezetése, hogy feloszlott a soproni szervezet, Józsefvárosban pedig önállósodtak? Megkérdeztük!

Nem példátlan az ellenzéki pártok közötti adok-kapok, a napokban nem csak Sopronban, de a fővárosban is feszültté vált a helyzet a baloldalon. Lehet, hogy Pikó András józsefvárosi polgármester is eltaktikázta magát, amikor az MSZP-s képviselők önkormányzati helyeit új arcoknak ígérte oda. A szocialisták helyi elnöke a Mandinernek elmondta, már megvannak a jelöltjeik a külön induláshoz és hamarosan a nyilvánosság előtt is bemutathatják őket.