Bizonyíték Brüsszelből: mindenki Orbán Viktor következő felszólalását várja

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Nyugat-Európában minden szem a jövő heti Nemzeti Konzervativizmus Konferenciára (NatCon) szegeződik: a mértékadó The Brussels Times legolvasottabb cikke az eseménnyel kapcsolatos.

A nagy érdeklődés persze nem véletlen:

az eseményen olyan felszólalók lépnek a színpadra Orbán Viktor miniszterelnök mellett, mint Gerhard Müller német bíboros, Amichai Chikli, Izrael diaszpóraügyekért és az antiszemitizmus elleni küzdelemért felelős minisztere, Suella Braverman volt brit belügyminiszter, továbbá számos befolyásos EP-képviselő, valamint díjnyertes könyvek szerzői és elismert tudósok.

Nem ez az első alkalom, hogy Európa így figyel, sőt, néhány héttel ezelőtt a nemzeti konzervativizmus növekvő szerepe került a fókuszba a világ egyik legelismertebb hetilapja, a The Economist címlapján is. Az összeállításban elsősorban Donald Trump és Orbán Viktor politikáját elemezték: megállapították, hogy fontos tagjai annak a globális közösségnek, amelyet egy ideológia köt össze. „Érzik, hogy most övék a konzervativizmus, és igazuk lehet” – írták a szerzők.