Amikor a diákok és az értékek már nem számítanak – így működik Németországban a demokrácia

Mégsem tarthat előadást a konzervativizmusról a Német Nemzetiségi Akadémiai Alapítvány (NNAA) idei szemináriumán a téma elismert szakértője, Werner J. Patzelt professzor.

Története sokat elárul arról, hogy egyesek mit gondolnak ma Németországban a demokráciáról, valamint arról is, hogy az átpolitizált, tényekkel alá nem támasztott vélemények miként szorítják háttérbe egyik napról a másikra a neves oktatási intézmény alapvető értékeit.

Az NNAA ösztöndíjas professzorát, aki már többször tartott előadást az Alapítvány eseményein, még augusztusban hívták meg, ám néhány nappal ezelőtt jelezték neki: egy újságíró érdeklődött az ügyében, a vezetőség pedig a lehetséges reakciókat mérlegelve úgy döntött, a konzervatívizmus bemutatása aligha valósulhatna meg egy ilyen „ellentmondásos” szakértőtől.

Magyarországgal ellenséges újságíró a főszerepben

Az említett újságíró vélhetően Matthias Meisner volt, hiszen a meghívás visszavonásának másnapján lejárató cikket jelentetett meg Patzeltről, aki a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli központjának kutatási igazgatója.

A publicisztika súlyos vádakat fogalmaz meg az MCC-ről, Patzeltet pedig Orbán Viktor csatlósaként jellemzi.

Nem ez az első eset, hogy Meisner rágalomhadjáratot indított a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye ellen. Tavaly májusban nagy problémaként hivatkozott arra, hogy a német CDU-hoz kötődő alapítvány annak ellenére működik együtt a fiatalok érdekében az MCC-vel, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppártból. Sőt, egy másik cikkében egyértelműen arra utal, hogy a német vendégelőadók azért dicsérik az MCC működését, illetve hangsúlyozzák, hogy a német egyetemekkel szemben a nyitottság és a kíváncsiság dominál, mert fizetést kapnak.

Az újságíró szélsőséges nézetei és átpolitizált gondolkodásmódja azért is lehetne meglepő, mert tagja volt a Liberális Modernitás Központ egyik fő projektjének, márpedig a szervezet saját definíciója szerint „minden politikai tábor szabad szellemének gyűjtőhelye akar lenni”, és úgy véli, „pártokon átívelő gondolkodásmódra van szükség”. Érdemes azonban megjegyezni a publicista Magyarországgal ellenséges álláspontjáról, hogy a közösségi médiában rögzített megnyilvánulásai alapján

már 2016-ban élesen kritizálta a magyar kormány migrációs politikáját, és még évekkel később is olyan véleményeket osztott meg, amelyek bírálták a déli határkerítést.

Az Alapítvány alapvető értékeit sérti a döntés

Az időrendi sorrend alapján tehát joggal feltételezhető, hogy Patzelt professzor szereplésének visszamondásáról csak az újságírói megkeresését követően született döntés. A megjelent cikket olvasva elsőre úgy tűnhet, nagy visszhangot válthatna ki Patzelt jelenléte a szemináriumon – tegyük hozzá,

amíg a professzor nem vállalt értékközösséget Magyarországgal és az MCC-vel, addig többször előadott, sőt ösztöndíjas is volt.

Csakhogy a szerző valójában tavalyi és még régebbi véleményeket gyűjtött össze az MCC-ről, az újdonságot mindössze az jelenti, hogy egyetlen korábbi ösztöndíjas – állítólag – a médiához fordult, mert azt gyanította, hogy Patzelt és helyettese, a szintén meghívott dr. Philipp Siegert részt vesz „a jobboldali káderek kiképzésében”.

Az NNAA kommunikációs vezetője ezt a „gyanút” visszautasította, és leszögezte az MCC-ről, hogy a témák sokszínűségét és bőségét, valamint az előadók személyét látva meglepődött, hogy bárki ilyen benyomást szerezhetett. Hivatalos honlapja szerint egyébként az NNAA alapértékei között szerepel a vitakultúra, továbbá dokumentumban rögzítik, hogy az oktatás elengedhetetlen része a vélemények ütköztetése.

Tavaly még egy kiegészítést is elfogadtak, amely megjegyzi, hogy az ösztöndíjasok politikai, vallási és ideológiai sokszínűségére tekintettel az Alapítvány eseményei nem lehetnek mentesek a konfrontációtól, más nézőpontok érdemi megvitatását pedig a nevelési folyamat részének tekintik.

Ez rímel az MCC oktatási kultúrájára, ahogyan Litkei Máté kommunikációs igazgató fogalmazott,

az MCC a hagyományos értékek mentén szervezi közösségeit és teljesítményelvű rendszerben neveli a diákokat.

„Mindemellett azonban nem félünk az eltérő véleményektől, emiatt nálunk nem szokás elhallgattatni azt, aki másként látja a világot. A diákjainkat arra tanítjuk, hogy járjanak nyitott szemmel, legyenek kritikusak és tanulják meg ütköztetni az érveket” – tette hozzá.

Nyomásgyakorlás a legfőbb finanszírozó bevonásával

A tények ismeretében elsőre teljességgel érthetetlennek tűnhet az NNAA döntése, ám akad egy másik szál is, amit Meisner külön is hangsúlyoz cikkében: az Alapítvány közpénzből működik, a teljes költségvetés 87 százalékát az oktatási minisztérium állja, de más tárcáktól, a központi költségvetésből és önkormányzatoktól is számíthat forrásra.

A publicista nem véletlenül kereste meg az oktatási minisztériumot, ahonnan mindössze azt a választ kapta, hogy a tárca nem avatkozik be az általa finanszírozott szervezetek programjaiba,

ám azt nagyon kevesen tudhatják, hogy az újságírói megkeresés után milyen kommunikáció zajlott az Alapítvány és a legfőbb finanszírozója között.

Azt pedig nehéz nem észrevenni, hogy Meisner célja a cikkel és a minisztérium megkeresésével nem lehetett más, mint a nyilvánosság felhasználásával, a közpénz emlegetésével és az elmúlt évek megalapozatlan vádjainak összesöprésével abba az irányba terelni az Alapítványt, hogy ne merjen MCC-hez köthető professzort meghívni a jövőben. Így működik az akadémiai szabadság és a demokrácia ma Németországban.