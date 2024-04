Amikor „Isten báránya” is a politika áldozatául esik – Szentendre ellenzéki polgármestere megtiltotta egy keresztény jelkép használat

„A történelem sötét korszakát” idézi vissza a polgármester döntése

Az „Isten báránya” mind a katolikus, mind pedig a református egyház egyik leggyakrabban használt vallási szimbóluma, melynek jelentése a béke, a megértés, a szelídség. Megjelenik számos felekezet-, jótékonysági szervezet, sőt, város, település címerében is szerte a világon.

A vallási jelkép betiltása azért is különösen érthetetlen, hiszen Fülöp – volt presbiter – maga is tagja a szentendrei református egyházközségnek, amelynek címerében éppen ugyanez a bárány látható. További érdekesség, hogy az általa alapított Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület 2010-ben ugyanígy kérte az akkori jobboldali városvezetéstől a Szentendre névhasználatot, amelyet 15 napon belül meg is kapott – idézte fel forrásunk.

A szentendrei lakosság és a felekezeti közösségek több tagja is felháborodott a döntésen, és nyomatékosan kijelentették, hogy

egy keresztény jelkép betiltása a történelem sötét korszakait idéző cselekedet, amely nem méltó Szentendréhez”.

Fülöp Zsolt ennek ellenére várhatóan a DK és a Momentum támogatásával ismét indul a városvezetői tisztségért – zárta gondolatait informátorunk.

A polgármester még ebből is politikát akar csinálni

A történtek kapcsán lapunk megkereste Balázsfalvi Balázst, az egyesület elnökét. Balázsfalvi elmondta, hogy a Szentendre Összeköt Mozgalom néhány hónapja indult, hivatalosan 2024. március 1-jén bontott zászlót. „Petricskó Zoltán, aki a polgármesterjelöltünk, engem kért fel, hogy legyek az Összeköt Egyesület elnöke. Ennek örömmel tettem eleget, és írtam egy levelet Fülöp Zsolt polgármester úrnak, amelyben kérelmeztem, hogy a Szentendre nevet is felvehessük. Erre polgármester úrtól azt a választ kaptam, hogy nem tud ehhez hozzájárulni, mert a szervezetünk logójában olyan elemek szerepelnek, amelyek Szentendre város címerében is láthatók”.

Az elnök ekkor visszaírta a város első emberének, hogy a logójukban egy Agnus Dei, Isten báránya ábrázolás, amely egy több évszázados múltra visszatekintő keresztény jelkép. „A zászlótartó bárány pedig magát Krisztust szimbolizálja. De nem feltétlenül a címer illette a választásunkat” – ismertette az egyesület vezetője.

Erre az a válasz érkezett Fülöptől, hogy „akkor viszont úgy látják, hogy ez a bárány egy az egyben beazonosítható egy Szentendrén található szoborral. Az önkormányzat megkereste az alkotót, és mivel az Összeköt nem kért engedélyt a művésztől, hogy használhassa ezt az ábrázolást, és erre hivatkozva a szervezet névhasználati kérelmét sem tudja elfogadni. Pár napja pedig a történtekről Szentendre Város honlapján is írtak, és

már előre el kezdték szítani a formáció ellen a lakosokat egy elég összetett cikkben”

– ismertette Balázsfalvi.

„Személy szerint ez két dolog miatt szomorít el. Az, hogy keresztény emberként magyaráznom kell mindezt, úgy hogy jómagam egy gyülekezetbe járok a polgármester úrral. De az még inkább felfoghatatlan, hogy mindennek hírértéke van, és Fülöp Zsolt politikát akar csinálni még ebből is” – húzta alá a szervezet elnöke.

A Mozgalom Valódi problémákkal akar foglalkozni

Majd leszögezte, hogy az Összeköt Mozgalom pont a széthúzás ellen jött létre. „A követőink felé épp ezért is azzal a kéréssel fordulok, hogy mindenki maradjon inkább csendben, ne próbáljuk meg bizonygatni az igazunkat. Tisztelettel elfogadjuk polgármester úr döntését, a nevünk marad Összeköt Egyesület, a logónkat pedig minimálisan megváltoztattuk, és minden online és offline platformunkon is aktualizáltuk annak érdekében, hogy

ne ütközzön semmilyen problémába”.

„Bízunk a békességben, és nem utolsó sorban abban, hogy valódi problémákkal fogunk a jövőben foglalkozni, és nem ilyen kicsinyes ügyekkel.

Nem tudom, hogy mikor jön el az az idő, hogy nemcsak politizálunk, hanem a várossal is foglalkozunk”

– tette fel a kérdést Balázsfalvi Balázs.