Nyitókép: Képernyőfotó

„Dancsó Péter az egyik legrégebbi, legismertebb videós, akit még a hőskorban nem influenszernek hívtak, csak simán youtubernek. Az, hogy sikeres youtuberek hatással vannak a környezetükre, a modern marketing egyik legfontosabb lehetősége lett, hiszen fiatalok tömege képes megvenni azt a terméket vagy szolgáltatást, amit akárcsak burkoltan mutatva a videóban, akár szándékos reklámmal le akarnak nyomni a torkán. A televízió egyeduralma régen átalakult és folyamatosan teret veszít a YouTube, az Instagram, a Facebook, sőt már leginkább a TikTok miatt. Dancsó az évek alatt nem kopott el. Ma is tartja masszív táborát, Videómánia csatornája 1.26 millió követővel rendelkezik, ezt minden hazai párt megirigyelné címlistaként. Nem véletlen tehát, hogy az amerikaiak Dancsót is be akarták húzni. Azonban nem számoltak azzal, hogy egyrészt különvéleménnyel bír sok témában, másrészt valószínűsítem, hogy a saját imázsa szempontjából pont a sorba be nem állásával gondolta megtartani, megerősíteni saját független és szuverén mivoltát.

Maga a sikertelen invitálások ténye persze maradhatott volna jótékony homályban, azonban Dancsó Péter, a hazai celebek felesküdt ellensége fogta magát, és videót csinált róla. Ebből kiderült, hogy elítéli Amerika szerepét az orosz-ukrán háborúban, sőt, meg is vádolta őket az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával. Nem hiszi el Pressmannek, hogy aggódik Magyarország megosztottságáért, hiszen éppen Európát osztja meg Amerika. Influenszertársai jelenlétét politikai agitáció részének tartja. Naivnak tartja őket, akik észre sem veszik, hogy egy szektaépítés építőkockáinak tekinti őket a Nagy Testvér.

Dancsó szinte az utolsó tartalomgyártó, aki nem állt be a saját szavaival belpesti szektának nevezett bagázsba, és elmondása szerint már tíz éve is bepróbálkoztak nála. Hogy Dancsó Péter fideszes vagy jobboldali volna? Nem tudom. Ezekből legalábbis nem derül ki. Abban viszont biztos vagyok, hogy magánügyének fogja mindig tartani politikai hovatartozását. Pontosan látja, hogy ellenkező esetben saját táborát osztaná meg, így az online térben való pozícióját veszélyeztetné. Szimplán csak normálisan gondolkozik, és a normalitás ma üldözendő a balliberális oldalon.”