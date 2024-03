Úgy fogott össze az ellenzék Pesterzsébeten, hogy rá nem sokkal szét is esett

Nyitókép forrása: Facebook

Komolyan zajlik az ellenzéki mozgolódás Budapest legtöbb kerületében, így Pesterzsébeten is, ahol az ellenzék közös jelölttel akarja leváltani Szabados Ákos független polgármestert.

Sulyok Tamás köztársasági elnök szerdán hivatalosan is kitűzte az idei EP- és önkormányzati választás időpontját, ezen a napon pedig borult is minden a XX. kerületben, miután két ellenzéki is úgy döntött, egymásra indul.

Először Fekete Katalin jelentette be, megszerezte az ellenzéki pártok támogatását és megméretteti magát. A Facebookra kitett bejegyzéséből kiderült, hogy pártja, a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció mellett a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd az, amelyik egy emberként beállt mögé.

Pesterzsébet példát mutat az összefogásban, és bebizonyítjuk, hogy a Fideszt csak egy egységes, erős csapattal lehet legyőzni”

– mondta nagy büszkén Fekete, akinek célja, hogy polgármesterként új lendületet adjon Pesterzsébet fejlődésének.

Programpontjai között szerepel az önkormányzat működésének hatékonyabbá és átláthatóbbá tétele, figyelne a szociális ügyekre és elkötelezett lenne a balliberális ellenzék a fenntartható fejlődés mellett.

A választáson induló valamennyi jelöltet és jelölő szervezetet felkérjük a Pesterzsébet Választási Etikai Kódex aláírására”

– tette hozzá, mert ők bizony tisztességes és sportszerű választási kampányt követelnek.

Nagy ellenzéki összefogás: élt alig pár órát

Fekete Katalin nagy rössel bejelentett indulása után az ellenzéki szavazópolgárok azt hihették, hogy na, összeálltak a baloldali pártok, megvan az összefogás, lehet menni előre.

Ám nagyobbat nem is tévedhettek volna, ugyanis jött Nemes László, aki ebben a ciklusban sokáig a DK politikusaként a kerület alpolgármesteri munkáit is ellátta, és elmondta, ő is megméretteti magát, ezúttal a Helló, Pesterzsébetiek civil szervezet színeiben indul. Egyelőre nem világos, hogy csak önkormányzati képviselőként indul csak Nemes vagy polgármester is lenne, ám a Mandiner információi szerint utóbbira is pályázna a politikus.

De ki csúfította meg az ellenzéki megállapodást?

Nemes László nem ismeretlen a pesterzsébeti kerületi politikában: öt évvel ezelőtt a kerület alpolgármestere lett, akkor még a DK színeiben indult. A politikus lába alatt 2022 nyarán lett forró a talaj, miután a Mandiner hosszú cikksorozatban számolt be arról, a gyurcsányista politikus miként trükközött a számára kijelölt taxi- és üzemanyagkártyával.