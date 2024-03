Törvénysértő lehet Gyurcsányék plakátkampánya

Az elmúlt napokban attól volt hangos a média, hogy a Gyurcsány-párt március végéig tartó plakátkampányt indított, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök arcképe látható „Isten? Haza? Pedofília!” felirattal. A DK plakátkampányát egyébként az ellenzéki térfélről is elítélték. Donáth Anna szerint a „Demokratikus Koalíció most már a sokadik olyan politikai üzenetet fogalmazza meg, ezúttal plakátkampány formájában, ami emberileg, erkölcsileg és politikailag is tarthatatlan”.