Tizenhárom százalék támogatja Magyar Pétert – öreganyám pediglen villamos

Ahogy az elmúlt tizennégy évben számtalanszor, most is úgy érzik: itt a döntő pillanat. Erőt kovácsolnak a frusztrációból, megint hisznek a messiásban, és akár a szakmájuk alapjait is elengedik, csak hogy Magyar Pétert ne kelljen. Aztán majd koppannak – mint rendesen – vele is egy nagyot. S okkersárga izzadságcseppekkel írják fel a kék magyar égre: bizony nem lesz Magyarországon értelmiségváltás nélkül kormányváltás.

*