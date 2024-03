Sorosék a pénzért cserébe a politikai irányvonalat is megszabták 

A teljes tagadástól a beismerésig

Mindez éles ellentétben áll azzal, ami az A4D honlapján található és amit Korányiék mondtak a tevékenységükről az elmúlt években. Ugyanis a szervezet weboldalán az áll, hogy az A4D egyfajta koordinátor szerepet játszik különböző alulról jövő (grassroots) szerveződések között, amelyekben a civil magánemberek a saját fejük szerint próbálják alakítani a közéletet.

Korányi szintén azt bizonygatta a guruló dollárok ügyéből kerekedő botrány kipattanásakor, hogy nem volt semmiféle elvárás az adományozók felől. – Ha bárki megfogalmazott volna is valamilyen kérést a pénzért cserébe, abban a pillanatban visszautasítottam volna a támogatását. A donációk nagy része egyébként egy honlapon keresztül érkezett be, és ott nem volt olyan rubrika, amiben az elvárást kellett megjelölni – fogalmazott az ügyvezető, aki egyébként Bajnai Gordon egykori baloldali kormányfő bizalmasa.

A Fehér Házba vezető szálak

Az elmúlt hetekben nyilvánosságra hozott videókból kirajzolódó kép szerint az A4D és az együttműködő partnereik a demokrata párti amerikai vezetéshez is be vannak csatornázva. Kati Marton, a szervezet kuratóriumi elnöke például arról beszélt az egyik felvételen, hogy a 2023-as lengyelországi választás előtt a varsói amerikai nagykövettel is egyeztetve segítették a Donald Tusk-féle ellenzéket.

Egy másik videórészlet arról tanúskodik, hogy az A4D-s szereplők egy valóságos kampánygépezetet is működtettek arra, hogy kedvezőtlen színben tüntessék fel a kipécézett nemzeti vezetőket, köztük Orbán Viktort. Figyelemreméltó, hogy a magyar miniszterelnökről a fehér házi tudósítóként is jegyzett Alexander Nazaryan írt egy terjedelmes – és rosszhiszemű csúsztatásoktól hemzsegő – lejárató cikket a Yahoo News-on.