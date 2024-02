Az Action for Democracy-nál ekkora összeget tekintenek ideális mikroadománynak

Az X-en a minap megjelent videó további adalékokat szolgáltat az Action for Democracy (A4D) működéséről, valamint arról, hogy valójában mekkora összegekkel támogatta a szervezetet Soros György.

Figyelemreméltó, hogy a MagaBabe nevű profilon megosztott újabb felvételen Korányi Dávid, a szervezet ügyvezető igazgatója az úgynevezett mikroadományok helyett inkább a dúsgazdag donoroktól érkező vaskos összegekről beszélt elismerően. – Azt mondanám, hogy 2 millió (dollár). Azt gondolom, ez egy olyan összeg, amivel már be lehet kerülni az Action for Democracy legnagyobb adományozóinak a panteonjába – jelentette ki Korányi. A Bajnai Gordon bizalmi köreibe tartozó aktivista tehát 700 millió forintot meghaladó összeghatárban húzta meg azt a vonalat, amely fölött valóban számottevőnek tartják az adományokat az A4D-nél.

Civilnek igyekeztek feltűnni

Ez azért figyelemreméltó, mert amikor kiderült, hogy a szervezeten keresztül milliárdos összegekkel támogatták külföldről a magyarországi ellenzék 2022-es választási kampányát, Korányiék azt bizonygatták, hogy több mint tízezer átlagember kis összegű „mikroadományaiból” jött össze a nagyjából 3 milliárd forint oroszlánrésze. Mindezzel pedig azt a látszatot igyekeztek kelteni, hogy tőről metszett civil kezdeményezésként a demokrácia fennkölt elvei mentén cselekszenek.

Nyílt titok volt Soros szerepe

A legújabb videóban Korányi úgy fogalmazott: „nem vagyok fölhatalmazva rá, hogy megnevezzem a támogatóinkat, ezért sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, hogy ő (Soros György) támogatott-e minket”.

Eric Koch, az Action for Democracy együttműködő partnere egy korábban nyilvánosságra került videóban azt mondta, „őszintén szólva azt gondolom, hogy ő (Soros György) volt a messzemenően legnagyobb adományozó”. Ezt egyébként már a korábban megosztott felvételek egyikén is elismerte, ám ironikus, hogy először a diszkréció kritériumaira hivatkozva megtagadta a legfőbb donor megnevezését, ám amikor a beszélgetőpartnere rákérdezett, hogy Sorosról van-e szó, Koch azonnal rávágta, hogy persze. Kati Martonnak, az A4D kuratóriumi elnökének a reakciója szintén azt mutatja, hogy a szervezeten kívüliekkel történő érintkezéseik során gyakorlatilag nyílt titokként kezelik Sorosnak a projektben játszott főszerepét. Amikor ugyanis Marton beszélgetőtársa arról érdeklődött, hogy Sorostól származnak-e a pénzek, az írónő figyelmeztette, ezt ne is hozza szóba.

A korábbi videókból szintén kiderült, hogy az A4D prominensei az amerikai demokrata párti vezetéssel is szorosan együttműködtek a befolyásgyakorlási műveleteik során. Kati Marton például azt fejtegette az egyik felvételen: Lengyelországban elsőként a varsói amerikai nagykövettel egyeztetett, hogy előkészítse a talajt Donald Tusk és szövetségesei kormányra segítéséhez.

Kampánygépezetet is működtettek

Emellett az Action for Democracy és az együttműködő partnereik valóságos kampánygépezetet is működtettek a kipécézett nemzeti vezetők, köztük Orbán Viktor miniszterelnök lejáratására.