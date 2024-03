Parragh: A vendégmunkások érkezése és a migráció nem ugyanaz

a következő feladatunk annak a megóvása vagy kivédése, hogy ez a tendencia megforduljon, akár csak rövid távon is emelkedjen az infláció. Az a nagy baj, hogy alapvetően nem rajtunk múlik, hanem a világpiacon, nyersanyagárakon, energiaárakon, a biztonságpolitikai helyzeten, Közel-keleten, Ukrajnán, ezekre nincs ráhatás”

– fogalmazott az MKIK elnöke. Parragh László arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a Matolcsy György jegybankelnök és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közötti ellentétekről úgy fogalmazott, „nyilván egy gazdasági miniszternek a növekedés kell legyen a centrumban. A jegybank elnökének az infláció kell legyen a gondolkodásának a célkeresztjében.

„Az egy másik kérdés, hogy öt éve is lehetett volna, hiszen akkor is mondtuk, hogy nagyon nagy az inflációs kockázat a magyar gazdaságban, és sajnos ez be is következett. Ha annak idején ennek elébe mentünk volna, monetáris eszközökkel, tehát jegybanki eszközökkel, másként alakul az elmúlt néhány esztendő.

Nem szerencsés ez a vita, jelenleg azt gondolom, hogy a forint spekuláció tárgya”

– emelte ki Parragh.

Az MKIK elnöke a vendégmunkásokkal kapcsolatban egy filozófiai problémára hívta fel a figyelmet, amely a munkaerőpótlás és a migráció összemosásával vagy összekeverésével. Nyugat-Európában a migrációt látják a megoldásnak. Ausztria viszont a vendégmunkások foglalkoztatását, amely jelentős hozzáadott értéke az osztrák gazdaságnak. Parragh szerint nekünk Ausztria példáját kellene követnünk.

A vendégmunkások ideérkezését ugyanakkor nagyban befolyásolja a bérkérdés”

– mutatott rá az elnök.