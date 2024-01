Lerántjuk a leplet: itt és ennyi vendégmunkás dolgozik ma Magyarországon – és igen, a filippínókról is minden kiderül

A filippínók munkaerőexportja, ahogy a Fülöp-szigetekiek hazai munkavállalása is, szabályozott. A manilai kormány tudni akarja, hol, milyen körülmények között, mennyien és mennyiért dolgoznak állampolgáraik. Tehát az a magyar cég, amely vendégmunkásokat toborozna, csak akkreditált Fülöp-szigeteki partnerrel együtt teheti meg és magát is akkreditáltatnia kell. Erről a Milánóban működő Migrant Workers Office (MWO) dönt, pozitív elbírálás után a vállalkozást a Department of Migrant Workers kormányzati szervezet regisztrálja a Fülöp-szigeteken. Ha újabb vendégmunkásokat hozna egy cég, arra újabb kérelmet kell benyújtani MWO-nak. A filippínó pedig csak ott dolgozhat, ahová akkreditációja szól, más cégeknek nem lehet kölcsönadni; valamint más országokból sem szabályos közvetlenül Magyarországra hozni Fülöp-szigetekieket.

Hol dolgoznak vendégmunkások?

A Mandiner.hu az utóbbi napokban több nagy, magyarországi telephellyel, üzemmel rendelkező vállalatot megkeresett, nem beszélve az egyik legismertebb futárcégről, a Woltról, hogy megtudja, hány vendégmunkás és milyen nemzetiségű munkavállalók dolgoznak náluk. Külön rákérdeztünk a filippínók számára.

WOLT

Kezdjük a sort a futárcéggel. Ők nemzetiségre vonatkozó adatot nem gyűjtenek futárpartnereik kapcsán, „erre a jelentkezésnél sem kérdezünk rá, hiszen a munkavégzés szempontjából nem releváns információ”. A Wolt sajtóosztálya egyébként jelezte, hogy a futárpartnerek számára három szerződési forma áll rendelkezésre csatlakozáskor, függetlenül nemtől, származástól, vagy bármilyen egyéb tényezőtől, akik így egyéni vállalkozóként, szövetkezeten keresztül vagy flottapartneren keresztül szállíthatnak a platformon. Növekedésük azonban egyértelmű:

tavaly januárban körülbelül 5000 futár partnerünk volt, míg ma már több mint 8000 havi szinten aktív futár partnerrel dolgozunk együtt országszerte 60 településen.”

BOSCH

Mi a helyzet a Boschnál? Megkeresésünkre azt írták, nemzetközi vállalatként hagyománya van annak, hogy egy telephelyen belül – beleértve a magyarországi Bosch-gyárakat is – nagyon sokféle nemzetiségű szakember találkozik, a külföldi munkavállalók száma projektenként, pozíciónként, telephelyenként és szezonálisan is folyamatosan változik. „A Boschnál a felvételi eljárás során a szakmai követelmények, köztük a szakértelem a meghatározó, és nem a származás vagy a lakóhely. A magyarországi Bosch csoportnál több mint 40 ország szakemberei dolgoznak együtt.”

A Fülöp-szigeteki munkavállalókra vonatkozó kérdésünkre reagálva közölték: „a cégcsoport magyarországi gyáraiban jelenleg nem dolgozik a Fülöp-szigetekről érkezett munkavállaló”.

SUZUKI

A Magyar Suzuki azt közölte lapunkkal, közel 3500 főt foglalkoztat, országosan és regionálisan is végeznek toborzási tevékenységet. „Célunk, hogy a nyitott pozíciókat elsősorban a régióban élő jelentkezőkkel töltsük fel. Az elmúlt években a régióban sok új vállalat jelent meg, illetve az itt jelen lévő cégek is bővítéseket hajtottak végre, így a munkanélküliségi ráta is csökkent Komárom-Esztergom vármegyében. Ennek következtében az elérhető munkaerő is alacsonyabb lett.” Ezért, hogy továbbra is biztosítani tudják a termelés folytonosságát, és az ügyfél-kiszolgálást,

a Magyar Suzukinál autóipari tapasztalattal, és jó angoltudással rendelkező 3. országbeli munkatársakat is alkalmazunk, elsősorban sori munkára”.

Kiderült, Esztergomban jelenleg 103 Fülöp-szigeteki vendégmunkást foglalkoztatnak kölcsönzött munkaerőként kétéves határozott időtartamra. „Mellettük ideiglenesen 161 – saját állományba vett - indiai vendégmunkás a Vitara, illetve az S-CROSS modellek összeszerelését támogatja. Munkavállalóink döntő többsége magyar, illetve magyar ajkú, emellett anyavállalati kötődésünk okán japán kollégákkal is dolgozunk” – közölték, ugyancsak.

Apró megjegyzés, január 15-21. között leáll a termelés, késik a Japánban gyártott motorok beérkezése a hazai gyártású modellekhez, mivel a Vörös-tenger térségében sorozatos támadások érik a kereskedelmi hajókat. A kommunikációs vezető jelezte: a hajók a jövőben alternatív útvonalon közlekednek, ezért a tervek szerint január 22-én újraindulhat a termelés a Suzuki csoport egyetlen európai üzemében.

AUDI

Az Audi Hungariától a következő tájékoztatást kaptuk Lőre Pétertől, az autóipari vállalat kommunikációért és kormánykapcsolatokért felelős vezetőjétől. „Az Audi Hungariánál pillanatnyilag mintegy 160 külföldi állampolgár dolgozik határozatlan idejű munkaszerződéssel, filippínó nemzetiségű nem található köztük”. Ezek a kollégák a környező országokból érkeztek hozzájuk.

De e 160 főn felül dolgozik még náluk a Volkswagen konszern különböző termelőkapacitásaiból hozzájuk érkező munkatársak, azonban ők nem határozatlan munkaszerződéssel érkeznek hozzánk, hanem határozott kontraktussal. Köztünk sincs filippínó nemzetiségű, tudtuk meg Lőre Pétertől.

Szintén megkerestük a kecskeméti Mercedes-gyárat, ők későbbre ígértek válaszokat.

