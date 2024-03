Nyert valamit vagy csomagja érkezett – legyen résen, mert egymást érik az internetes átverések!

Fotó: Jaap Arriens/NurPhoto via AFP

***

Sokak igazságérzete hördült fel, amikor fény derült egy újabb, nagy vihart kavart Marketplace-es átverésre. Ahogy arról a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság beszámolt, közel 150 rendbeli csalássorozat ügyét zárták le vádemelési javaslattal a ráckevei rendőrök, amelyben két szélhámos fiatal a könnyű pénzszerzés érdekében használta ki mások jóhiszeműségét az egyik legnépszerűbb közösségi médiafelület piacterén.

A különböző felhasználóneveket alkalmazó csalók a megtévesztett áldozatokkal kizárólag a Facebook üzenetküldő rendszerén keresztül, Messengeren kommunikáltak, telefonon nem lehetett őket elérni. Mint a rendőrség a honlapján írta: jóval áron alul kínálták eladásra a legkülönbözőbb termékeket, de még

alkudozásra is volt lehetőség, így a vevő boldogan utalta a kapott számlaszámra legújabb szerzeménye ellenértékét, majd várt – de hiába.

Az áru nem érkezett meg, futhatott a pénze után.

A két fiatal négy évvel ezelőtt kezdett bele az internetes csalássorozatba, hogy az átverésekből biztosítsák a megélhetésüket. A 2020-ban még csak 16 éves lány és 20 éves barátja exkluzív ruhákat, cipőket, divatos kiegészítőket kínáltak eladásra az online piactéren, illetve márkás táskák, sportcipők, kabátok új tulajdonosát keresték a valóságtól elrugaszkodott hirdetéseikkel.

Az árakat minden esetben vonzóan alacsony szintre lőtték be, adott esetben még engedtek is belőle. Mivel a csali működött, egyre többen dőltek be az átverésnek, közel egymillió forinttal károsítottak meg gyanútlan embereket, a bevételt pedig felélték. A rendőrök 146 csalást kötöttek a nevükhöz.

Vajon sikerül végre elítélni néhány Marketplace-bűnözőt? Újabb internetes csalássorozat ügye zárult vádemelési javaslattal

Fotó: Pixabay

A mai felgyorsult, digitális világunkban a bűnelkövetők is tartják a lépést a technológia fejlődésével. Hol van már a postahivatalokat fosztogató Viszkis-rabló? A pénzéhes csalók már kényelmesen, a monitor mögé bújva szedik áldozataikat. Nem árt nagyon óvatosnak lenni!

Mint arról korábban beszámoltunk, egy szabolcsi nő például közel félezer embert vert át az interneten, a 488 sértett bankszámlájáról pedig 15 millió forintot csalt ki. A módszere neki is hasonló volt: olyan tárgyakat kínált megvásárlásra, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A vádirat szerint a nő 2021 decembere és 2023 januárja között, több internetes oldalon álneveket használva folyamatosan hirdetett eladásra különböző használati cikkeket, egyebek mellett játékkonzolokat, kerti játszóteret és fürdődézsát.