Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

Két és fél hónappal a státusztörvény hatályabalépése után még nem került sor a pedagógusok új szabályok szerinti átvezénylésre – tájékoztatta a Klebelsberg Központ az Indexet. Ismeretes, az új törvény elfogadása idején több pedagógustüntetést is szerveztek, sőt arról is szó volt, hogy még az EU is beleszólna abba, hogy mit tartalmazzon az új szabályozás.

Úgy tűnik, hogy megalapozatlan volt az akkori tüntetők azon félelme, hogy a tanárokat az új törvény értelmében tömegesen fogják egyik helyről a másikra átvezényelni.