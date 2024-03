Nem cáfolja az Action for Democracy, hogy Sorostól származtak a kampány milliárdok

Nyitókép: MTI/Beliczay László

Munkatársunktól

Hallgatással reagált az Action for Democracy és az ellenzéki pártok, amikor azzal szembesítettük őket, hogy bebizonyosodott: Soros Györgytől érkeztek a milliárdok a baloldal választási kampányára. A fő donor kiléte úgy derült ki, hogy az A4D 2022-es pénzügyi beszámolója szerint egyetlen magánszemélytől származott a 4 millliárd forintos éves büdzséjük 90 százaléka a választás esztendejében, az X-en az elmúlt hetekben megosztott beszélgetéseken pedig az A4D vezetői gyakorlatilag beismerték, hogy a spekuláns adta a guruló dollárok zömét.

Lapunk számára elérhetetlenné vált az Action for Democracy (A4D) és az ellenzéki pártok, miután bebizonyosodott, hogy szinte teljes egészében Soros Györgytől származtak azok a milliárdok, amelyekkel az Amerikában bejegyzett szervezeten keresztül finanszírozták a baloldal 2022-es választási kampányát. Az A4D-től azt kérdeztük, hogy miért titkolták a fő donoruk kilétét, de nem válaszoltak, így tehát azt sem cáfolták, hogy a spekulánstól érkeztek a pénzek. A hat pártnál és a Mindenki Magyarországa Mozgalmat (MMM) elnöklő Márki-Zay Péternél pedig arról érdeklődtünk: miért állították, hogy nem részesültek külföldi kampánypénzekből, valamint, hogy miért próbálták az MMM közbeiktatásával befolyt milliárdokat mikroadományoknak beállítani. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a baloldal vállalja-e a politikai felelősséget azért, hogy guruló dollárokból, az ország szuverenitását sértve korteskedett.

Az LMP kivételével válasz sehonnan sem érkezett, ám a zöld párt is csak azt az utóbbi időben szokásossá vált mondatot küldte lapunknak, hogy „Az LMP jogszerűen járt el, nem fogadott el külföldről pénzt”. A DK, az MSZP, a Momentum, a Jobbik a Párbeszéd, valamint az MMM semmilyen módon nem reagált.

Eloszlatott kérdőjelek

Amint az A4D-nek a Mandiner birtokába került pénzügyi beszámolójából kiderül, a 2022-es esztendőben a szervezet közel 4 milliárd forintos költségvetését kitevő adományok mintegy 90 százaléka egyetlen, magyar állampolgárságú adományozótól származott. Az, hogy az ez illető nem más, mint Soros György, az Action for Democracy több vezetője is elismerte azokon a beszélgetéseken, amelyeket az X-en található, MagaBabe nevű profilon osztottak meg az elmúlt hetekben. Ráadásul az A4D az adományozóinak küldött minapi belső levelezésben azt is feketén-fehéren leírta, hogy az ellenzéki pártokat támogatták a pénzekből.