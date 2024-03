Az Action for Democracy Európa egésze fölött ideológiai kontrollt gyakorolna

Eric Koch, az A4D együttműködő partnere pedig arról számol be a videók egyikén, hogy

vezető nemzetközi médiumokon keresztül is terjesztették a magyar kormány lejáratására készített propaganda anyagokat.

Az aktivista szerint a 2022-es választást megelőzően például a CNN politikai igazgatójára, valamint a NBC News elnökére gyakorlatilag napi szinten igyekezett nyomást gyakorolni, hogy képernyőre kerüljenek a hazánkat kedvezőtlen színben feltüntető anyagok.

Koch a szerkesztőségek alsóbb szintjeit is megpróbálta rávenni, hogy az Action for Democracy narratívája szerint tudósítsanak a magyar közéletről: a többi között az Associated Press, a Bloomberg, az AFP, a The New York Times, valamint a The Washington Post mintegy 1500 újságíróját és szerkesztőjét bombázta e-mailekkel a választást megelőző hónapokban.