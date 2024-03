Megkérdezték Tarlós Istvánt, Karácsony Gergelyre vagy Vitézy Dávidra szavazna inkább (VIDEÓ)

Tarlós a műsorban rámutatott,

főpolgármesterként Vitézy Dávid és Szentkirályi Alexandra felettese is volt.

Mint mondta, Vitézyvel nagyon sok dologra másképp emlékeznek. Azt például egyértelművé tette, Vitézy nem volt a BKK alapítója, és a „4-es metró megvalósulásában Dávidnak a nullához közeli szerepe volt”.

Tarlós István annak a véleményének is hangot adott, nem tudja, a főváros jelenlegi anyagi helyzetét figyelembe véve, Vitézy miből akarja valóra váltani nagyvonalú ígéreteit. A korábbi főpolgármester arra is rámutatott, Vitézy egyes ígéretei még csak nem is fővárosi, hanem állami hatáskörbe tartoznak.

Tarlós István Szentkirályi Alexandrával kapcsolatban úgy fogalmazott, „mellettem volt öt évig, minden idők legfiatalabb helyettese (...) a fővárosi, önkormányzati spektrum egészére több rálátása volt, mint a Dávidnak”.

A korábbi főpolgármester azt is leszögezte, a jelöltek közül egyértelműen Szentkirályi Alexandra tudná a legnagyobb lobbierőt kifejteni Budapest érdekében.

Ahogy azt korábban megírtuk, Vitézy Dávid indulásával gyakorlatilag teljessé vált a komolyan vehető főpolgármester-jelöltek névsora. A BKK korábbi vezérigazgatóját a Vitézy Dáviddal Budapestért egyesület és az LMP indítja a választáson.