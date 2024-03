Magyar György elárulta, Horváth Csaba nélkül is megrendezik-e az előválasztást Zuglóban

Magyar a Mandinernek elmondta, a hírekben korábban szereplő többi induló viszont nem állt el a megmérettetéstől, így a XII. kerületben a Momentumtól Farkas Csaba, az LMP-s Kendernay János és egy helyi civil szervezet jelöltjeként Visi Piroska indulnak a CVB közreműködésével megrendezett előválasztáson.

Korábban arról is szóltak hírek, hogy a XXII. kerületben a momentumos Havasi Gábor és a DK-s Perlai Zoltán megegyeztek arról, hogy előválasztást tartanak, Magyar György viszont arról tájékoztatott minket, hogy onnan nem érkezett felkérés egyik szereplőtől sem, így ha lesz is előzetes megmérettetés Budafokon, jelen állás szerint a CVB nélkül fogják megszervezni.

A CVB elnöke korábban lapunknak elárulta, Soroksárról is érkezett megkeresés az LMP részéről. Ott a baloldalnak jelen állás szerint két jeöltje is van: a Momentum, a DK és a Párbeszéd támogatásával Ritter Otto, valamint egy helyi civil szervezet és az LMP támogatásával Bereczki Miklós. Magyar György most a Mandinernek azt mondta, meghívták a soroksári jelölteket is a bizottság szombati ülésére, de Ritter Otto kitért a találkozó elől. A CVB elnöke azonban leszögezte, a soroksári előválasztás kérdése még nem eldöntött, a CVB pedig nem zárkózik el, hogy ott is részt vegyen a folyamatban.