Újabb helyen tarthatnak baloldali előválasztást – az utolsó pillanatban keresték meg Magyar Györgyéket

A CVB elnöke azt is elmondta, szombaton összeül a bizottság, amelyen több döntést is meghoznak, például a soroksári közreműködésről, de Zuglóról is határoznak. Utóbbi kerületben ugyanis

a regnáló MSZP-s polgármester, Horváth Csaba nem akar indulni az előzetes megmérettetésen,

hiába jelezte Rózsa András, a Momentum, valamint Sudár Orsolya, a Szikra Mozgalom jelöltje, hogy előválasztást tartanának a kerületben. Szombaton tehát azt kell eldönteni, megrendezhető-e a városrészben az előválasztás úgy, hogy a szocialista polgármester nem indul.

Márpedig arra kevés esély van, hogy Horváth Csaba kötélnek áll, az MSZP ugyanis még csütörtökön is azt válaszolta a Mandiner megkeresésére, hogy álláspontjuk nem változott, kitartanak amellett, hogy a szocialista polgármester nem indul az előzetes megmérettetésen.

Levelükben úgy fogalmaztak, teljes mértékben egyetértenek Karácsony Gergely főpolgármesterrel abban, „hogy

az előválasztás demokratikus eszköze nem arra szolgál, hogy viszályt és megosztottságot szítson az ellenzéki oldalon,

hanem csak arra, hogy ahol jelenleg fideszes a vezetés, ott megállapodás hiányában megtaláljuk a legalkalmasabb jelöltet a Fidesszel szemben.”