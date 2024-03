Elemző: Donáth Anna stratégiája megbukott

Az elemző aláhúzza:

Donáth Anna mindennek elmondta Gyurcsányt, most mégis 17 helyen alkut kötött vele,

és az előválasztás eredményét is elfogadják.

„Tovább vizsgálva a következményeket, a hitelesség rombolásán túl, tulajdonképpen az történik, hogy ezzel átengedik a terepet azoknak a pártoknak, amelyek kimaradnak az összefogásból és az alkukból. Tehát az LMP-nek, a Kutyapártnak, illetve nyomokban a Jobbiknak, és a további új formációknak” – jegyzi meg Kiszelly.

Gyurcsány és a DK megkerülhetetlen

Az elemző szerint Donáth az elején még jól ráérzett, hogy létre kellene hozni egy ún. „ellenzékváltó pólust”, amit azóta sokan próbálnak megvalósítani a Kutyapárttól Vona Gáboron át, most éppen Magyar Péterig.

A legtöbb kutatás azt jelzi, hogy talán a Kutyapárt tud ebből az ellenzékváltó hangulatból a leginkább profitálni,

akik a legutóbbi mérések alapján már 8%-on állnak. Donáth Annának ez nem sikerült, pedig korábban azért lépett el egyet a DK-tól, hogy akik nem szeretik a Gyurcsányt, azokat begyűjtse” – magyarázza lapunknak a politológus.

A törzsszavazók alkura késztetik a Momentumot

Az elemző szerint a baloldali törzsszavazók kényszerítik a paktumok megkötésére a Momentumot, ezért fordult elő például az is, hogy Soproni Tamásért – vagy más nekik fontos emberekért – cserébe beáldozták a XX. kerületi indulójukat.

„Magyarán megint kiderült, hogy a Gyurcsány a főnök,

a Momentum nem tudott kilépni Gyurcsány árnyékából.

Korábban Márki-Zay is ezt akarta, Bajnai is, Mesterházy is, de egyiküknek sem sikerült, mert Gyurcsány és a balos törzsszavazók összefogást akarnak – ezt az igényt pedig a DK szolgálja ki a legjobban” – szögezte le Kiszelly.

Hozzátette: az már most látszik a közvélemény-kutatásokban, hogy ezzel a lépéssel a Momentum főként a Kutyapárt és az LMP malmára hajtotta a vizet, éppen azokéra, akiktől korábban szavazókat akart elhalászni. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy Magyar Pétertől kezdve, Vona Gáboron át, Jakab Péterig most mindenki azokat az ellenzékváltó szavazókat akarja levadászni, akik most csalódtak a Momentumban.

Az EP-választások tükröt tartanak majd

„A Momentum esetében a közelgő EP-választások majd megmutatják, hogy a szavazók mennyire büntetik őket ezekért a paktumokért.

Eddig két képviselőjük volt az EP-ben, most könnyen lehet, hogy majd csak egy marad”

– jegyezte meg a szekértő, aki szerint amit nyernek a lilák azzal, hogy bebiztosítják a polgármestereik újrázását, azt elveszíthetik az EP-választásokon, mert ott az ellenzékváltó szavazók nem biztos, hogy jutalmazzák ezt.

„Az LMP és a fővárosban a Jobbik például pont azzal próbálkozik, hogy egy csomó helyen nem áll be a baloldal mögé, ők tényleg ellépnek egyet a DK-tól. Míg Donáth Anna korábban ellépett, majd visszalépett, addig az LMP következetes maradt. Ők abban reménykednek, hogy akiknek Gyurcsány nem tetszik, és nem akarnak a Fideszre sem szavazni, azokat majd ők meg tudják szólítani, most, hogy Donáth Anna kiszállt a versenyből” – mondja Kiszelly.