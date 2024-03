Akkora pártmutyi van a háttérben, hogy a Momentum félretette az elveit

Nem egyszerű jelölt

A Momentum nyilatkozati szinten legalábbis, de minden erejével azon volt, hogy azt hirdesse: ők a tiszta párt, akik nem kerülnek korrupciós ügyekbe, tiszta a kezük és elítélnek mindenkit is, akinél akár a gyanú is felmerül. Ezért is érdekes, hogy beálltak Pesterzsébeten Fekete Katalin mögé, ugyanis ahogyan arról elsőként a Mandineren beszámoltunk, nem volt mindig minden rendben a DK-s polgármesterjelölt feddhetetlenségével.

Fekete Katalinról még 2022 végén írtuk meg, hogy a vagyonnyilatkozatában elfelejtett bevallani pár szerződést és ezzel együtt pár millió forintot. A politikus nyilvánosan elérhető vagyonnyilatkozataiban nem szerepel, hogy valójában éveken át szerződésben állt a soroksári önkormányzattal, ahonnan rendszeres bevétele volt. Az évek folyamán hatmillió forintot nem tüntetett fel a Demokratikus Koalíció polgármesterjelöltje.