Gyurcsány és Donáth egymás tenyerébe csapott, megállapodtak az önkormányzati választásról

Budapesten és néhány vidéki nagyvárosban sikerült megállapodnia a DK és Momentum vezetésének, így Karácsony Gergely segítségével széles körű megállapodást írtak alá – értesült a Telex. A Momentum önálló fővárosi listát indít, de a polgármesterek koordinált jelöltállításáról tárgyal a többi párttal. A DK-val kötött megállapodás egyik sarokköve, hogy mindkét párt támogatja a másik fél 2019-ben győztes polgármestereinek újraindulását. A Momentum így Budapesten beállt a Gyurcsány-párt öt regnáló kerületvezetője mögé:

Kiss László – III., Niedermüller Péter – VII., László Imre – XI., Cserdiné Németh Angéla – XV., Szaniszló Sándor – XVIII. kerület.

Cserébe a DK is támogatja a Momentum két jelenlegi polgármesterét: Soproni Tamást Terézvárosban és Pikó Andrást Józsefvárosban. A XXII. kerületben (Budafok-Budatétény) előválasztást tartanak március 21-24. között.

A DK Perlai Zoltánt, míg a Momentum Havasi Gábort ajánlja a választóknak.

Személyesen és online is lehet majd szavazni, utóbbihoz egy új felületet fejlesztenek. Az előválasztás regisztrációhoz kötött: lakcímkártyát és személyi igazolványt kell majd befotózni, vagy bemutatni a pultoknál.

Budafokon a 2019-es választáson az ellenzéki pártok közös jelöltjeként induló momentumos Havasi Gábor mindössze 312 szavazattal kapott ki a fideszes Karsay Ferenctől.

Újpesten (IV. kerület) 2019-ben a momentumos Déri Tibor lett a polgármester, ám már két évvel ezelőtt bejelentette, 2024-ben nem méretteti meg magát a választáson. Később át is lépett a DK-ba, amely a kerület mostani alpolgármesterét, Trippon Norbertet jelöli polgármesternek. Trippon mögé már korábban felsorakozott az MSZP, az LMP és a Párbeszéd, most a Momentum is csatlakozott hozzájuk.