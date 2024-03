Zuglóban gyáva nyúl játékban küzd meg egymással a Momentum és az MSZP

A politikus azzal indokolta döntését, hogy az utóbbi időben sok méltánytalanság érte, de a legnagyobb problémája az, hogy a pártja – az ő hangoztatott aggályai ellenére – választási szövetségre lépett a CivilZugló Egyesülettel. „A többszörösen elítélt Várnai László személye és személyisége erodálja a Momentum hitelét és személyesen engem is! ... Bántalmazottként és a bántalmazottakért kiálló emberként, nőként sem tehetem meg, hogy odaállok olyan valaki mellé, akinek a neve egybeforrt a partnerbántalmazással.

Nem tudnék sem tükörbe, sem a bántalmazott sorstársaimnak a szemébe nézni!” –

írta, majd azzal folytatta, hogy Várnai volt a generálója az ellene indult fideszes lejáratókampánynak két éve, és erős ráhatással megkérték, hogy ne jelentse fel, amit az előválasztásra tekintettel nem is tett meg. De eljött az a határ, amelyen túl nem mehet a lelki egészsége érdekében. „Nem tudok és nem is akarok együtt kampányolni ilyen emberekkel” – zárta bejegyzését.

Persze Várnai reagált, azt írta, szomorú, hogy miután Kisné tudomására jutott, a Momentum nem akarja őt képviselőjelöltként indítani, őt okolja ezért a leginkább általa okozott szituációért. Majd arra utalt a civil politikus, hogy az exmomentumos politikust, 2011-ben ő vette fel a zuglói LMP alapszervezetbe tagnak, segített neki a pártban állást szerezni, az elakadt önkormányzati - jogos - lakáskiutalása ügyében eljárt tanúskodni, ezért – fogalmazott – „különösen visszataszító amit művelsz”.

Utána azt részletezte, nem követett el családon belüli erőszakot, testi sértést, meg se gyanúsították ilyesmivel, hanem utcai veszekedés volt, amelynek a gyerekelhelyezési vita volt az oka.

S csupán garázdaságért és közúti veszélyeztetésért kapott 350 ezer forintos pénzbüntetést.

Azóta boldog párkapcsolatban él, neveli a fiát, s az exével is rendezett lett a viszonya.

Majd azt is szomorúnak nevezte, hogy 11 év elteltével ő is azzal akarja lejáratni, mint a Fidesz és a szocialisták, ugyanakkor elismerte, hogy 2021-ben – bár nem ő generálta az ügyet, ő is úgy gondolta, hogy neki mint több mint fél milliót kereső tanácsnoknak nem kellene a képviselőségét használva újabb önkormányzati lakást kérnie, mert piaci alapon is tudna bérelni, venni, vannak a kerületben nála rászorultabb családok is. S csatolt a bejegyzéséhez egy magánlevél másolatát, amit Kisné neki írt a lakásügyével kapcsolatban. Erre természetesen újra reagált Kisné, s nem lennénk meglepve, ha ez az adok-kapok a cikk megjelenése után is folytatódna.

Nyitóképünk archív: Karácsony Gergely főpolgármester (j) és Horváth Csaba (Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP), Zugló polgármestere a Zuglói Egészségügyi Szolgálat új diagnosztikai centrumában az átadási ünnepség napján a XIV. kerületi Örs vezér téren 2020. március 4-én. MTI/Balogh Zoltán