„Lehet, hogy majd jól pofán verik ezt a sok rebellist” – Réz András az idei Oscar-díjakról

Sokan félnek a rendezőtől a régebbi filmjei miatt. Jók, de nagyon elvontak, nyomasztó hangulattal.

A Homár és az Egy szent szarvas meggyilkolása Jórgosz Lánthimosz rendezőtől amolyan rendes rétegfilmek voltak, de a Szegény párák egészen más.

Populárisabb?

Az nem jó szó rá, de olyan története, dramaturgiája van, amit a rétegfilmeket nem kedvelők is meg tudnak emészteni, sőt el is tudja kapni őket rendesen. Rohadtul közhelyes már ez a kifejezés, de egy felnövéstörténetről van szó. Ám olyanról, amilyet még nem láttál. Emma Stone Oscar-díja valószínűleg ennek szól, mert ebben ott bujkál a halálból életet teremtő Frankenstein doktor története is. A film legelején egyszer csak szembesülünk egy furcsa hőssel (Dr.Godwint Willem Dafoe alakítja), aki pontosan úgy néz ki, mint Frankenstein teremtménye. Azt is mondhatnám – a kanadai pszichiáter, Eric Berne nyomán – hogy ez a film egy sajátos sorskönyv.

Volt egy teremtő, aki egy szörnyet teremtett, a szörny teremt egy új embert, egy szép embert, hősnőnket, Bellát – ráadásul a neve is szépet jelent magyarul. Aztán nem akarok spoilerezni, de majd Bella is teremt.

Szóval, annak is ajánlja, akit a Homár megijesztett?

Mindenképpen! És moziban kell megnézni!

Az a tobzódó látvány olyan, hogy ne is próbáld számítógépen, monitoron, pláne ne okostelefonon nézni, ez mozi.

Menj el a legnagyobb mozi legnagyobb termébe, és rá fogsz döbbenni, hogy minden szegletében van valami olyan látványelem, amitől lepadlózol. Ez steampunk film, amely egy sosemvolt múltban játszódik, egy alternatív XIX. és XX. század fordulópontján, keveredik benne a szecesszió és az art deco.

„Az a tobzódó látvány olyan, hogy ne is próbáld számítógépen, monitoron, pláne ne okostelefonon nézni, ez mozi” (Fotó: Ficsor Márton)

A rendezők tehát, és ezek szerint az Akadémia is, még mindig azon dolgoznak, hogy a nézők ne engedjék el a mozit.

Remélem, hogy így gondolják! A Müpa filmklubjában most épp Woody Allen-sorozatot tartunk.

Minden alkalommal elmondom, hogy bocs, Woody Allen ezeket a filmeket mozira készítette.

És a fiatalabbak még nem láthatták ezeket ekkora vásznon, mint amin most látni fogják. Szóval érdemes odafigyelni, mert vannak olyan részletek, amelyek elvesznek a kisképernyőn.

A monitoron nem tudod elolvasni a könyvek gerincén a címeket. Ja, számít? Képzeld el, számít! Nem látod, hogy mi van a tányéron, milyen kaja. Ja, számít? Hogy a francba ne?!

Nem figyelsz föl arra, hogy a háttérben a falon egy kép lóg. De mi ez a kép? Ja, a moziban ezt úgy látod, mintha ott lennél a jelenetben! És a Szegény párák ugyanez. Van benne persze számítógépes meló is, de itt nem arról van szó, hogy imitálják a valóságot, hanem egy új valóságot teremtenek vele.

Számítógéppel még mindig nem sikerült olyan látványos akciót csinálni, mint az igazi robbantások és a kaszkadőrök korában. Amikor a Jó, a Rossz és a Csúfban (ami nagyjából hatvanéves film) a végén felrobbantják a hidat, az ott tényleg megtörténik.

A fejedben olyankor az van, hogy nem pixelekkel szimulálták a valóságot, meg kellett teremteni egyfajta valóságot a kamera előtt.

Amikor a Csúf letaszajtja a száguldó gőzösről a nagydarab fogvatartóját, azt a veszélyes mutatványt, meg vagány kaszkadőrök hajtják végre.

A Fantomas vagy a James Bond filmekhez annak idején tökös kaszkadőrök kellettek: verekedésügyi szakemberek, meg amit akarsz. Amikor megnéztem a Nincs idő meghalnit – ami egész jó záródarab egyébiránt –, azt mondtam, hogy na, ez nem rossz, de ugye számítógépen tetszettek csinálni, amit látunk? Folytathatnám…a Top Gun Maverick egy szimulációs játék. Miközben arról szólna az egész, hogy egy lehetetlen helyen lévő stratégiai izét kell lerombolni, valójában azt látjuk, ahogy ezt elpróbálják. Na, de várj, mivel a helyszínen nem próbálhatják el, akkor mi mit látunk? Szimulációt. Bár a tizenéveseknek ez nem gond, már jó ideje szimulációkkal játszanak.

Belmondo egy művészfilmben három emelet magasra felmászott, ha a szerepe azt kívánta.

Színésznek lenni fizikai feladvány is. Emma Stone ebben a szépséges filmben, a Szegény párákban úgy kezdi, hogy felnőtt női testében egy kisgyerek agya működik. Így mozog, így kommunikál. Aztán az elméjének, a lelkének fel kell nőnie ehhez a testhez.

Mit lehet leszűrni tanulságként az idei Oscar-díjazottakból?

Például, hogy van generációváltás. A legjobb zenét az Oppenheimer kapta. A zeneszerző Ludwig Göransson. Hallottál már róla? Nincs még negyvenéves és eddig nem volt annyira híres (Creed, Tenet, Mandalóri...).

Úgy tűnik, kezdenek a kísérőzenék újjászületni, mert az elmúlt évtizedeket azért John Williams és Hans Zimmer uralták, néha egy kis Philip Glass-szal, Carter Burwell-lel színesítve.

Az Oppenheimer és az Érdekvédelmi terület zenéje is valami egészen új generációs filmzene. A hang is változott, másként használják a természet, a környezet hangjait.

Ha már az Oppenheimernél tartunk, Christopher Nolan filmjét nagyon kitömte az Akadémia. Összesen hét díjat kapott. Pedig az sem a szimulált látványról szólt.