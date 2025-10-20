Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
költségvetés Magyar Péter Bod Péter Ákos szja adómentesség

Megint a többkulcsos adó mellett érvelt Magyarék közgazdász-rajongója

2025. október 20. 21:52

Bod Péter Ákos biztosra veszi, hogy módosítani kell majd a jövő évi költségvetést.

2025. október 20. 21:52
null

Rengeteg probléma van az anyák és a 25 év alatti fiatalok hungarikumnak számító adókedvezményével, mert bezárja a következő kormányokat húsz évre egy bevételcsökkentő pályára – fejtegette Bod Péter Ákos volt jegybankelnök a Fülke nevű podcastben.  Hozzátette: nyáron, amikor itt volt Valutaalap, ők is megmondták, hogy bővíteni kell az SZJA-alapot. A közgazdász szerint, ha megmaradnak ezek az intézkedések, akkor más adótételeknek kell átvenniük ezt a súlyt, vagy kiadást kell csökkenteni.

A kormányoldalon nincs jövőkép, csak intézkedések és az, hogy »folytatjuk«. De ez zsákutca

– mondta a Tisza mellett felbukkanó közgazdász.

Bod Péter Ákos a többkulcsos adó mellett érvelt, és elmondta a mellette szóló erkölcsi és szociológiai érvet. „Tehát azért, aki tehetősebb ember, a fene egye meg, értse már meg, hogy nemcsak erkölcsi, hanem anyagi érdeke, hogy az állam működjön. Akkor tessék kicsit hozzájárulni” – tette hozzá a közgazdász, aki szerint egyébként lényegében Krisztus is többkulcsos adó-párti volt.

Az MNB volt elnöke szerint 

a választás után biztosan módosítani kell majd a jövő évi költségvetést és aztán a 2027-es is meg kell tervezni. 

Jön majd egy új pénzügyminiszter, aki elmondja majd a parlamentnek az opciókat és kiderül, hogy az addigi ígéretek egy része nem áll. 

Vannak persze olyan ígéretek, amelyeket nehéz visszaszívni, mint például a 25 éven aluliak SZJA-mentessége – mondta Bod Péter Ákos. A közgazdász arról is beszélt, hogy lehet, hogy az új parlamentnek nagyon kemény döntéseket kell majd hoznia és lehet, hogy a Valutaalaphoz kell fordulni. És lesznek elvárások, ha hitelt kell felvenni.

Fotó: MTI/Komka Péter

 

elfújta az ellenszél
2025. október 20. 23:24
Nem az orosz törvényhozás a Duma, hanem amit ezek csinálnak. Dumálok, tehát vagyok.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. október 20. 22:55
tényleg kár volt a rendszerváltás után ezeket a szemét pufajkás szemkilkővős ávós hazaárulókat életben hagyni.. . jár a szájuk ugatnak, holott már a húsnak is rég le kellett volna rohadni róluk !!!! . vagy legalább a börtönben lennétek a patkányok között ahova valók vagytok !!!!!
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. október 20. 22:34
Továbbra sem értem, hogy az Antall kormány volt miniszterei mi a redvás kurva anyjukért hülyültek meg öreg korukra. Kérdezhetném, de ezeknek már sokkal korábban elment az eszük vagy eleve beépített komcsi ügynökök voltak.
Válasz erre
1
0
vakiki
2025. október 20. 22:32
Ez már az új kormányról beszél?! Várjál még egy kicsit,vén idióta! Ne az adót emelgesd,hanem a súlyzót! Okosabb nem leszel,de erősebb igen.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!