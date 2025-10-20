Megint a többkulcsos adó mellett érvelt Magyarék közgazdász-rajongója

Az MNB volt elnöke szerint

a választás után biztosan módosítani kell majd a jövő évi költségvetést és aztán a 2027-es is meg kell tervezni.

Jön majd egy új pénzügyminiszter, aki elmondja majd a parlamentnek az opciókat és kiderül, hogy az addigi ígéretek egy része nem áll.

Vannak persze olyan ígéretek, amelyeket nehéz visszaszívni, mint például a 25 éven aluliak SZJA-mentessége – mondta Bod Péter Ákos. A közgazdász arról is beszélt, hogy lehet, hogy az új parlamentnek nagyon kemény döntéseket kell majd hoznia és lehet, hogy a Valutaalaphoz kell fordulni. És lesznek elvárások, ha hitelt kell felvenni.