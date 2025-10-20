Számos európai fővárosban ugyanis úgy látják, hogy az európai uniós döntéshozatal teljes, alapszerződés-módosítással járó reformjáig nem csupán Ukrajna, de semmilyen tagjelölt csatlakozásához nem járulnak hozzá. Meglátásuk szerint ugyanis már most nehéz összehangolni 27 ország álláspontját érzékeny szakpolitikai ügyekben, még több tagállam között pedig még kevesebb nehéz ügyben lehetne csak konszenzust teremteni. A bővítés ugyanakkor látványosan nagyobb konszenzust élvez, mint a vétó megszüntetése:

Magyarország mellett például a mezőgazdaságára és Strasbourg racionálisan nehezen megindokolható európai parlamenti szerepére háklis Franciaország, valamint a bővítés- és költekezésellenes Hollandia sem szeretné, ha a jelenleginél több dolog dőlne el az Európai Unióban többségi döntéshozatallal.

A POLITICO értesülései szerint a javaslat népszerű a csatlakozni vágyó országok körében, ami rendkívüli módon felkavarná az európai politika jelenlegi térképét. Míg ugyanis az ukrajnai bővítést szorgalmazókat elsődlegesen gazdasági és geostratégiai mozgatórugók motiválják, a nyugat-balkáni bővítés legnagyobb barátai azok az országok, akiket az illegális migráció megfékezése, az olcsó energia, valamint a konzervatív kormányok uniós csatlakozása érdekel. Ha azonban a vétójog nélküli, hatalmas gazdasági és politikai előnyöket azonban így is biztosító bővítés lehetségessé válna, az azonnal a brüsszeli centralizációpárti elit oldalára állítaná és eddigi szövetségeseikkel, Magyarországgal és Ausztriával szembehelyezné a nyugat-balkáni államokat.

További probléma, hogy a bővítés és az intézményi reform összekapcsolásával gyakorlatilag realitássá válna a teljes egyhangúság hiánya miatt lassan már évtizedes távlatban halogatott átállás a vétózható egyhangú döntések rendszeréről a többségi döntéshozatal rendszerére.