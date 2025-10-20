„Ez így nem mehet tovább!” – piszkosul kiakadtak Slotra Szoboszlai miatt

A rousingthekop.com szerint például Slotnak két nagy hibája van a középpályával kapcsolatban, amelyeken sürgősen javítania kell: az egyik, hogy Alexis Mac Allisterből nem tudja kihozni a korábban látott formáját, a másik pedig a már említett Szoboszlai-ügy.

„Szoboszlai Dominikról nem kell sokat mondani, mert különleges játékos” – kezdi taglalni ezt a pontot a cikk szerzője. – „Ha a United elleni meccs statisztikáit nézzük, egyértelműen látszik a minősége: 88 százalékos passzpontosság, hétből hat pontos hosszú labda, 9 beadási kísérlet, a párbajok többségét megnyerte – és a lista folytatható lenne.

Bár ezen a meccsen a középpályán kezdett Szoboszlai, a második félidő nagy részében a jobbhátvéd posztján játszott.

Ez így nem mehet tovább, a középpályán kell maradnia!