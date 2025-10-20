Ft
10. 20.
hétfő
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

„Ez így nem mehet tovább!” – piszkosul kiakadtak Slotra Szoboszlai miatt

2025. október 20. 21:25

Angol szakírók egyöntetűen arról írnak, hogy Arne Slot rossz döntései is okai a Liverpool gyengélkedésének. Például amiatt is kiakadtak rá, hogy Szoboszlai Dominiket képes jobbhátvédként játszatni.

2025. október 20. 21:25
null

Sorozatban negyedik tétmérkőzését veszítette el vasárnap a Liverpool, ráadásul az Anfield Roadon a nem éppen nagy erőt képviselő Manchester United tudott nyerni 2–1-re. A vörösök szurkolói, szakértői és bloggerei természetesen keresik a gödör okát, sokan sajnos Kerkez Milosban (is) látják a hibát, de kap bőven a kritikákból Arne Slot vezetőedző is. A holland trénerre ráadásul többek közt azért is haragszanak, amit Szoboszlai Dominikkel művel.

Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominikéknek nem volt okuk az örömre. Fotó: PETER POWELL / AFP

Abban gyakorlatilag mindenki egyetért, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya a legjobbja eddig ebben a szezonban a Liverpoolnak – bármilyen poszton játszik is. A hangsúly viszont a bármilyenen van, több szakíró is felemelte a hangját ugyanis az ellen, hogy legjobbjuknak nincs egy állandó posztja, hol középpályás, hol jobbhátvéd, sokszor mérkőzésen belül is váltva.

Szoboszlai Dominikkel ez így nem mehet tovább!

A rousingthekop.com szerint például Slotnak két nagy hibája van a középpályával kapcsolatban, amelyeken sürgősen javítania kell: az egyik, hogy Alexis Mac Allisterből nem tudja kihozni a korábban látott formáját, a másik pedig a már említett Szoboszlai-ügy.

„Szoboszlai Dominikról nem kell sokat mondani, mert különleges játékos” – kezdi taglalni ezt a pontot a cikk szerzője. – „Ha a United elleni meccs statisztikáit nézzük, egyértelműen látszik a minősége: 88 százalékos passzpontosság, hétből hat pontos hosszú labda, 9 beadási kísérlet, a párbajok többségét megnyerte – és a lista folytatható lenne.

Bár ezen a meccsen a középpályán kezdett Szoboszlai, a második félidő nagy részében a jobbhátvéd posztján játszott.

Ez így nem mehet tovább, a középpályán kell maradnia!

A 24 éves játékos valóban hihetetlenül sokoldalú, ami nagy előny, de a középpálya egyensúlyának érdekében a pálya közepén kell játszania. Ott, ahol a legkényelmesebben érzi magát, és ahol a játékot irányítani tudja.

Nem szabad ráerőltetni, hogy olyan pozícióban vegye át a gyeplőt, ami számára nem természetes.”

Ezzel a véleménnyel egyébként több szakíró is egyetért, legalább három cikket számoltunk össze az angol sajtóban, ami ugyanezt taglalja. Mi meg persze még mindig nehezen szokjuk meg azokat a jelzőket, amikkel Szoboszlai játékát illetik.

Nyitókép: MTI/EPA/Mohamed Badra

Squalline
2025. október 20. 23:32
Wirtz balszélről bont, ahogy sokat a bundásban. Gakpo helyett. Gakpo, hiába szerzett 2-3 gólt, egy sablonos önző játékos nulla kreativitással. Kerkez felviszi neki folyton a labdát és nem adja vissza. Befordul középre és 10-ből 9 esetben emberbe, mellé lövi. Eszébe se jut játszani a focit. Wirtz nem ilyen. Salah padon. Helyén Frimpong. Középen Ekitike és Isac kezdhet háziversenyt, aki több gólt szerez, az a kezdő. Chiesa a cseréjük. A három csatár mögött Szoboszlai irányít. Mögötte Macca és Graven 6-os, de kavarhatnak meccsen belül. Jones és Endo az előbbi három cseréje. Hátul Konate Van Dijk, Kerkez, Bradley. Kerkez és Bradley csak akkor megy fel, ha vissza tud érni. Ezt Van Dijk szabályozza. Kerkez nem hozható olyan helyzetbe, hogy neki kelljen fejpárbajt vívni a 16-on belül. Kerkez feladata az 1-1 föld párbajok. A földön jár a labda, nincs ívelgetés. Focizni kell. Aki ível vagy hosszú labdát ad, csak ha tűpontos és helyzetet teremt. A középpálya brutál kemény. Ennyi.
Tapeino
2025. október 20. 21:28
Ezt a vörös csíkot hogy lehet eltávolítani az oldal tetejéről???
