Ezt tudjuk eddig az óbudai önkormányzat botrányáról

Mint írták, mindkét ügy a szocialisták egyik fővárosi háttéremberéhez, P. Gábor nevéhez kötődik, aki 2020-ig a Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda vezetője volt a kispesti önkormányzatnál, ám szerepe jóval túlmutatott ezen –

P. lényegében az MSZP-s Gajda Péter jobbkeze, bizalmasa volt.

A férfi egy ideig a polgármester kabinetfőnökeként is dolgozott, s nevét főként akkor ismerhette meg a szélesebb közvélemény, amikor 2019-ben kiszivárogtak azok a kispesti hanganyagok, amelyeken Lackner Csaba volt szocialista önkormányzati képviselő részletesen beszámolt a kerület korrupciógyanús ügyleteiről.

A felvételeken Lackner többek között arról beszélt, hogy 2016-tól közeli munkakapcsolatba került és együtt „dolgozgatott” Gajda Péter „végrehajtójával”.

P. Gábor befolyását jól mutatja, hogy a hangfelvételeken úgy említették, mint aki bármit el tud intézni az önkormányzatnál.

A Magyar Nemzet P. Gábor kapcsán azt is felidézte, hogy az országgyűlési választások előtt a médiában Anonymousként elhíresült férfi a közzétett videói egyikében több korrupciógyanús üggyel is összefüggésbe hozta P. Gábort. A maszkos alak például egy rejtett kamerával készített felvételt mutatott be, amelyen P. Gábor és egy ismeretlen személy egy autóban ülve több millió forint — feltételezhetően — kenőpénzzel számolt el. Az álarcos alak akkori állítása szerint a III. kerületi önkormányzat megbízásaiból visszaosztott pénz volt a téma – és itt meg is érkeztünk a mostani történésekhez.