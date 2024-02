Tömegközlekedés: földrengésszerű változások jönnek – átláthatóbb, olcsóbb lesz az új tarifarendszer és a Budapest-bérlet

Mi volt ez a huzavona? Minden előzetes egyeztetés, utastájékoztatás nélkül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatritkítást vezetett be januárban: hétfői és pénteki napokon csúcsidőben több sűrűn közlekedő járat menetrendje is változott Budapesten.



A baloldali városvezető szerint nem történt ilyen, majd elismerte, hogy mégis, mivel a „home office-nak és a rugalmas munkabeosztásnak köszönhetően az átlagosnál kevesebben utaznak”. A kezdeti tapasztalatok ezt megcáfolták: tumultus alakult ki a „járatritkított” viszonylatokon. A BKK előbb azt kommunikálta, nincs semmi borzasztó a járatritkításokban, pénzügyi kényszert – pénzspórolást, úgy 200–250 millió forintot emlegetett a fővárosi cég.



Majd jött a BKK-vezér nagy port kavart kijelentése. Walter Katalin úgy magyarázta a járatritkításokat és az azokkal kapcsolatos egyeztetések elmaradását, hogy az utasokat ebbe a folyamatba nehéz lett volna bevonni, mert az olyan, mintha „hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele”. Lemondása ugyan elmaradt, de a járatritkítást visszavonták.



Megjegyzendő, a járatritkítással 200–250 millió forint spórolást remélt a baloldali városvezetés, viszont egyes számítások szerint többmilliárdos bevételkiesés várhat a BKK-ra, mások mellett azért, mert a fővárosi cég is csökkenti tarifáit.