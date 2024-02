Szanyi Tibor: Távoznia kell a posztjáról Karácsony Gergelynek!

Budapest érdekében lemondásra szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert a Szolidaritás Mozgalom, amely közleményében azt is kiemelte, ha nem teszi meg most, akkor ne induljon a főpolgármester-választáson. Szanyi Tibor az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom elnöke (a Szolidaritás Mozgalom szövetségese) a Mandiner kérdésére kijelentette, pártként egyetértenek Szolidaritás Mozgalom véleményével és ők is tartják: Karácsonynak távoznia kell a székéből.