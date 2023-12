Szanyi megköszönte Schiffernek, hogy júniusban rájuk szavaz

Persze ahhoz, hogy Schiffernek – és másoknak – nyáron lehetősége legyen az ISZOMM-hoz behúzni az x-et, arra is szükség van, hogy a párt el tudjon indulni a választáson, azaz össze tudják gyűjteni a húszezer érvényes aláírást. Ennek azonban ára van, már kiszámolták, hogy profi kampányolókkal nagyjából tízmillió forintba kerülne ez a két hetes munka. Ennyi pénzük azonban egyelőre nincs, a pillanatnyi realitás inkább az, hogy tízezer szignót tudnának begyűjteni.

De bíznak Istenben és abban, hogy önkéntes segítőkkel mégis átviszik a lécet – jelentette ki Szanyi.

A politikus megjegyezte azt is, hogy nem csak ők vannak nehéz helyzetben. Amennyiben külön indulnak az ellenzéki pártok, szerinte a Fideszen és esetleg a DK-n kívül a többieknek nagyon nehéz dolguk lesz az aláírások összegyűjtésével, miután az emberek jelentős részének nagyon elege van a pártpolitikából. Ezt jól bizonyítja az is, mondta, hogy – roppant finoman fogalmazva – nem fogadja osztatlan lelkesedés a közterületekre kivonuló politikusokat, gyakran küldik el őket melegebb éghajlatra, s ebben alig van kivétel közöttük.

Arra a felvetésre, hogy az uniós voksolás jó alkalom lenne a pártja megerősödésére, a pártelnök azt mondta, valóban így van, s állítja, hogy a háromszázalékos eredmény valószínűleg meglenne. De jó csillagállás mellett nem tartja elérhetetlennek az ötszázalékos küszöb elérését sem, amellyel pedig a listavezetőjük – a hivatalos döntés a személyről februárra várható, de valószínűleg Szanyi lesz – bekerülne az Európai Parlamentbe. Az persze már a csoda kategóriája lenne, ha a második hely várományosa, Vajnai Attila is csomagolhatna Brüsszelbe – tette hozzá. De különös, természetfölöttinek tűnő dolgok időnként előfordulnak a politikában – jelentette ki –, ugyanakkor abban az esetben sem dőlne a kardjába, ha nem sikerülne az öt százalékot elérni, mivel egy tisztes szereplés jó alap lenne a 2026-os parlamenti voksolásra is.

S ebben az esetben talán a közvélemény-kutató cégek is elkezdenék őket mérni.

Most ugyanis az a helyzet – állítja –, hogy az újonnan alakult és náluk egyáltalán nem erősebb pártok közül többen szerepelnek a listáikon, az ISZOMM viszont nem. Szanyi szerint a két nagy liberális intézet, a Závecz Research és a Medián világosan a tudtukra adta, nem fogják őket mérni, vagy, ha mégis, nem lesznek kedvezőek a velük kapcsolatos adatok, ennek pedig az az egyszerű oka, hogy nem tagozódtak be a szivárványkoalícióba.

De mostanában a kormánypárthoz közelálló közvélemény-kutatók sem akarnak velük foglalkozni – amikor előfordult, akkor a Nézőpont 4-5 százalékra hozta ki őket –, mert azt is kiderítették, hogy a közvélekedéssel szemben Szanyiék pártja több szimpatizánst hódít el a Fidesztől, mint az ellenzéktől, így nem illenek bele az ő képükbe. Megjegyzik, valós választásokon az eddigi legjobb eredményük – Borsodban – csaknem három százalék volt.

»Egyedül vagyunk Tibor« – idézhetném újra Horn Gyula miniszterelnök legendássá vált kijelentését”

– fogalmazott Szanyi, aki hozzátette, hogy a negligálásuk – persze komoly különbségekkel – általában a médiára is vonatkozik. Érdekes módon a köztelevízióba és a jobboldali, konzervatív lapokba – így a Mandinerbe is – olykor-olykor bekerülnek, de a balliberális sajtó kifejezetten utálja őket. Van a birtokában olyan levél, amelyben az egyik főszerkesztő kerek-perec közölte, amíg ő ott pozícióban lesz, az ISZOMM ne is álmodjon róla, hogy foglalkoznak velük, másutt még szerkesztőt is kirúgtak amiatt, mert interjút készítettek vele – mesélte.

De, hogy pozitívat is mondjon a baloldali politikus, megemlítette

az Ultrahangot, valamint a HIT Rádiót, amelyekkel nagyon jó viszonyt alakítottak ki, s még az is elképzelhető, hogy e médiumok közönsége itt-ott akár segíti is őket

a munkájukban a kampány során.

Végül azt kérdeztük, várható-e, hogy újabb volt politikus, ismertebb ember jelenti be, szimpatizál velük, s ha úgy alakul rájuk szavaz. Szanyi erre azt mondta, egyelőre nem tud ilyenről, de bízik benne, hogy Schifferhez hasonlóan mások is rájönnek, hogy az ISZOMM egy jó emberekből álló, jó programmal rendelkező, az ország, az itt élők, a dolgozók jóllétéért küzdő, valódi baloldali politikai erő, amelyet érdemes helyzetbe hozni.

Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid