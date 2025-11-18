Ft
11. 18.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közvélemény-kutatás Magyar Péter Orbán Viktor

Kétségbeejtő hír érkezett Magyar Péternek, nincs vége a vesszőfutásának

2025. november 18. 05:46

A számok nem hazudnak.

2025. november 18. 05:46
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Többször megírtuk, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt lejtmenetben van. Ruszin-Szendi fegyveres haknijai, Tarr Zoltán leleplező szavai és az adatbotrány padlóra küldte a Tisza Pártot. Magyar Péter hitelessége már az ellenzéki térfélen is odaveszett, és ez tűpontosan kiderült a Real-Pr 93 legfrissebb közvélemény-kutatásából.

Nincs mese, Orbán Viktor egyértelműen népszerűbb Magyar Péternél. Ami meglepő, hogy a Tisza Párt szavazóinak negyede nem szimpatizál a Tisza-vezérrel. Szavazóinak csupán 75 százaléka tekinti szimpatikusnak saját pártjának elnökét, a Fidesz-tábor viszont egységesen sorakozik fel Orbán Viktor mögött. Ez bizony az álmoskönyvek szerint nem túl biztató fejlemény Magyar Péter számára. Azonban ebből a hírből még magához sem tudott térni a Tisza Párt elnöke, tegnap újabb kétségbeejtő adat látott napvilágot.

A magyar kormány sikeres amerikai útja érezhetően mobilizálta a kormánypárti szavazótábort: a korábbi nyolcról tíz százalékpontra nőtt a Fidesz–KDNP előnye a Tisza Párt előtt – derült ki a Magyar Társadalomkutató legújabb felméréséből. Jelenleg az aktív pártválasztók fele a kormánypártokra voksolna, míg a Tisza Párt a szavazatok negyven százalékára számíthat. A két nagy párton kívül továbbra is csak a Mi Hazánk jutna be az Országgyűlésbe.”

Nyitókép forrása: Magyar Nemzet / Hatlaczki Balázs

***

 

Összesen 3 komment

hakapeszim
2025. november 18. 07:55
Intek mindenkit az elbizakodottságtól. A végén van csak vége. Világosan kell látni: sok az elkeseredett, frusztrált ember. Erre a talajra vetett rá ez a gátlástalan gazember. Könnyen baj lehet! Nincs soha lefutott választás, meccs, F1 verseny stb.
kir2vik
2025. november 18. 07:46
A 40 is sok.
states-2
2025. november 18. 07:34
Pszichopeti megy a kukába tavasszal a másik futóbolond komcsi, makizay mellé.
