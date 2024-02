Szakértő: Három gócpontból is kirobbanhat a harmadik világháború

Bordás Mária egyetemi tanár volt az Index Kibeszélő című műsorának vendége, akivel három olyan aktív konfliktusövezet helyzetét vizsgálták meg, amely gócpontja lehet egy esetlegesen bekövetkező világégésnek.

A szakértő szerint az első ilyen terület Tajvan lehet, amely Kína támadása esetén az USA védelmét élvezné, tehát

rögtön gócpont alakulna ki, a kínai-amerikai szembenállással.

A professzor szerint bár tovább nőhet a feszültség a két szuperhatalom között, Kína vélhetően kivárásra játszik, elsősorban a novemberi amerikai elnökválasztás kimenetelét szeretnék látni.

Európa az USA-ra van utalva

A második potenciális gócpont az orosz-ukrán konfliktus lehet. Bordás Mária azonban nem tartja valószínűnek, hogy létrejöjjön egy saját európai haderő, a szakértő úgy látja: a békében eltelt évtizedek elkényelmesítették az európai országokat és kicsit későn ébredtek, amikor az orosz invázió rádöbbentette őket, hogy a NATO és annak vezető ereje,

az USA nélkül képtelenek lennének Ukrajnának érdemben segíteni.

A professzor szerint egyébként kicsi a valószínűsége, hogy az Egyesült Államok kilép a NATO-ból, ezáltal cserbenhagyja Európát.

A Közel-Kelet a legveszélyesebb

A legforróbb helyzet kétségkívül a Közel-Keleten van, Bordás Mária úgy látja: a térségben a Nyugatnak az a célja, hogy megállítsa az Irán támogatását élvező jemeni húszi lázadókat abban, hogy végérvényesen tönkre tegyék a kereskedelmi hajózást a Vörös-tenger déli részén. Ennek érdekében fogtak össze amerikai irányítással nyugati erők.

Az Index professzorral készült interjúját alább tekinthetik meg:

Nyitókép: STR / PRESS-SERVICE OF COMMANDER-IN-CHIEF OF THE UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP