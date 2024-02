„A konzervatív kiindulás nem bombasztikus, nem kínál semmi olyat, amit a baloldal szinte minden utcasarkon. Nincs evilági megváltás, nincs mindenre megoldás, nem létezik minden egyes helyzetnek evilági, pláne azonnali megoldása. Miért nem? Mert a baloldal természeténél fogva ateista, tagad mindent, ami nem evilágból következik, ennél fogva nyugodtan, saját igaza feltétlen meggyőződésével állíthatja azt, hogy minden megoldható földi keretek között. Magyarán szólva még azt is, hogy van földi megváltás. A konzervatív pedig ennél a kérdésnél kényszeredetten ott toporog, nem tud mit tenni, mismásolni sem akar, de ettől még nem mondhatja azt, hogy mindez igaz. Kelletlenül is akár, de ragaszkodni kell ahhoz, hogy a földi paradicsom soha nem fog eljönni. Senki sem úgy ébred majd egyszer fel, hogy mindent is sikerült megoldani és nem is ígéri ezt senkinek.

Egészen egyszerűen azért nem, mert a konzervatív NEM ateista, ezért tudja, hogy a teljes kiteljesedésben fog minden megoldódni. És eddig persze mindez talán érthető, de a mai kor emberének nem okoz sok megnyugvást. Mert a mai kor embere mindent akar és azt is azonnal. Ha pedig neki azt mondjuk, hogy gyere ide, persze, hogy találhatunk viszonylag hamar megoldást a problémádra, akkor valószínűleg ezzel befolyásolni lehet. Ezért van az, hogy a mindenkori baloldalnak mindig több a követője az azonnal sikereket akarók között, mint a jobboldaliaknak. Ezért van az, hogy könnyebb rokonszenvezőket szerezni az azonnal sokat akarók között.

Mert a baloldal egyik mindenkori, nagy trükkje éppen abban áll, hogy mindenki elé állítanak arcokat, akik együttesen zengik: mi nem vagyunk senki felé sem elkötelezettek!

Jó, időnként, de tényleg csak nagyon ritkán, talán nyomatunk egy kis balos propagandát, de alapvetően apolitikusak vagyunk. Pont, mint azok az influenszerek, akik meghirdették péntekre a tüntetést. Sokakat meg tudnak téveszteni, de pont az ilyen mozzanatokkal buknak le.

Ugyanis mindig csak addig építik őket, ameddig nem kell őket bevetni. Viszont egészen odáig egészen jól tudják őket palástolni. Miért? Mert apolitikusak. Mert nem kell magukról elmondani, micsodák és kicsodák. Mert előadhatják azt, hogy ők mindenre tudják a megoldást és persze az még itt, ebben a világban létezik.

Tegyük hozzá, ilyen kommunikációval százezreket képesek elérni. Olyan százezreket, akik nem néznek Hír TV-t vagy ATV-t, nem olvasnak Pesti Srácokat vagy Népszavát. Simán és maximum elmennek négyévente, talán időnként gyakrabban választani és akkor elég komoly súllyal esik latba, hogy mit láttak annál az egyébként apolitikus influenszernél. Ennyi. Ezért amikor majd látjuk a pénteki tüntetésük képeit – mármint azokét, akik ilyen influenszerként utcára hívták az embereket – mindig erre gondoljuk.

Most éppen erre vetik be őket, ez a feladat, ezt kell űzni. Ennyi és nem több.”

