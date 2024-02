Egészpályás letámadásban az amerikai háttérhatalom? Itt is felbukkant az ellenzéket segítő szervezet

Nem csak a Soros-egyetem mögött, vagy a Partizán, a hazai ellenzéket segítő Action for Democracy és a főpolgármester stábja által megálmodott Budapest Fórum hátterében tűnik fel a German Marshall Fund nevű szervezet.

A nemrég kirobbant hídpénzbotrány miatt emlegetett Amnesty International Magyarország támogatói mögött szintén feltűnik az amerikai GMF, erről tanúskodik a jogvédő szervezet közhasznosági jelentése:

több mint 17 millió forintnyi dollár érkezett ettől a szervezettől az Amnestyhez, amelyből 13,62 millió forintot fel is használtak 2022-ben,

mégpedig egy emberi jogok terjesztésével összefüggő oktatási program keretében.

A Mandiner.hu korábban több alkalommal is írt e nemzetközi szervezetekről. A GMF alapítását 1972-ben jelentette be Willy Brandt volt NSZK-államfő a Harvard Egyetemen, a második világháború utáni újraépítést segítő amerikai program, a Marshall-segély elindulásának huszonötödik évfordulóján. A washingtoni központú, de berlini, belgrádi és bukaresti irodával is bíró szervezet célja eljuttatni azt az üzenetet, hogy az USA és Európa „együtt erősebb”, ezért támogatnak demokráciapárti, emberi jogokat védő civil és egyéb kezdeményezéseket.

A GMF donorlistáján ott szerepel az Európai Unió több intézménye, svéd hivatalok, amerikai nagykövetségek, techcégek, segély-, fejlesztési alapok mellett Soros alapítványa is. Ahogy az Amnesty támogatói között ugyancsak feltűnnek EU-intézmények, nagykövetségek.