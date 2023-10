Budapesten találkoznak a külföldről támogatott pártok és támogatóik

Budapest Fórum partizános interjúval

A showt azonban ezúttal is a Partizán műsorvezetője, egykori politikai aktivista vitte el, amikor is kiderült: ő készíthette az interjút Margaret Eleanor Atwooddal, A szolgálólány meséje című regény szerzőjével. Keresztény értékek, könyvfóliázás, demokráciaféltések mind-mind előkerültek; de a miniinterjú egyik legérdekesebb része az volt, amikor a nők jogai kerültek előtérbe. A hatvanas-nyolcvanas évek folyamatait (fogamzásgátlás, miniszoknya, szexuális forradalom) Atwood pozitív folyamatként értékelte, de jött Ronald Reagan amerikai elnök, s a vallásos jobboldal politikai oldallá szerveződött. S ez baj, ez ellen valamelyest küzdeni kell.

Karácsony Gergely a Budapest Fórumon: Mi védjük a demokratikus értékeket

A Gulyás-show után következett Karácsony Gergely, aki ezúttal is felolvasta beszédét – lévén, hogy egy angol nyelvű konferenciáról van szó. Budapest első embere feltette a kérdést: miért vagyunk itt? A központi téma természetesen a demokrácia fennmaradása és a fenntarthatóság, ám a főváros és más városok szempontjából is kiemelendő, hogy amikor az autoriter populizmus megerősödik egy országban, e közösségeket kezdik el támadni különböző eszközökkel, de „mindig mi, a városok maradunk a demokrácia, a demokratikus értékek védőbástyái”. Mint fogalmazott, a városok szigetként működnek az őrület tengerében, a Budapest Fórum is annak a jele, ünneplése, hogy ezek a városok ellen tudnak állni a támadásoknak; mégsem szabad engedni, hogy eljátsszák azt a szerepet, amit a populisták rájuk erőltetnek, rájuk erőltetnek. Túl kell lépni a szigetképen. Nem szabad engedni, hogy csökkenjen a hit: minden ember egyformán fontos.

Karácsony szerint a populisták mindenkit és mindent támadnak:

a kisebbségeket, a klímatudományokat, s így tovább. Az Európai Uniónak ambiciózus tervei vannak ezek tekintetében is, azonban a zöld átmenet nem könnyű. Hangsúlyozta, hogy a populisták azokat a szociális csoportokat támadják üzeneteikkel, akik jelenleg e folyamat elszenvedői. A populisták keresik ezeket a szociális csoportokat, akik frusztrációt éreznek. A populisták le akarják állítani a zöld átmenetet. El kell kerülni a globális katasztrófát, épp ezért kapcsolatba kell lépni az emberekkel, de nem úgy, pláne nem úgy hangsúlyozva, hogy náluk van a morál. Nem, nincs erkölcsi monopóliumuk. Fontos az érdemi vita. A különböző perspektívák élesítése. „Ne kezeljük egymást ellenségként.” Főleg, mert a populisták elvetik a morált.

A bolygó megőrzése, a társadalmi rend fenntartása, hogy tisztelettel és méltósággal bánunk egymással nem csak a progresszívek feladata, vélekedett a városvezető.

Meg kell érteni, hogy milyen gyakorlati gyakorlati lehetőségeink vannak arra nézve, hogy összeálljunk, de ehhez párbeszéd kell, ki kell lépni a kényelmi zónából, a polarizációnak és a gyűlöletnek kell tudni ellenállni, fűzte hozzá.

A főpolgármester viszont azt nem tudta elmondani, hogyan fog mindez megtörténni, Budapest miként tud mindezen segíteni. „A múltban falakat emeltek a városok körül. Ma úgy tudjuk megvédeni értékeinket, hogy hidakat építünk” – zárta beszédét a baloldali politikus.

Nyitókép: Facebook