A Jobbik az MSZP aláírásgyűjtéséről: Olyan nézetkülönbségek vannak a pártok között, amit még egymillió aláírás sem tudna áthidalni

amikor mikrofont dugnak az orra alá. S bár most jóval kevesebb információ szivárog ki az ellenzéki pártok megbeszéléseiről, mint korábban, de annyit lehet tudni, hogy ezeken a találkozókon is hasonlóan viselkedik. Végül néhány nappal ezelőtt végső elkeseredettségükben a választópolgárokhoz fordultak, aláírásokat gyűjtenek – az a céljuk, hogy két hónap alatt meglegyen a százezer –, ezzel próbálnak nyomást gyakorolni a(z egykori?) szövetségeseikre. S immár nemcsak az EP-voksoláson akarnak a többiekkel együtt indulni, hanem a fővárosi választási törvény módosítása miatt a közös budapesti listához is ragaszkodnak.

Kunhalmi egy videós anyagban kijelentette, a tét nagy, a kormánypárt nem nyerhet az önkormányzatokban, pláne nem vehetik vissza a fővárost, ezért arra figyelmeztetnek mindenkit, ha csak egyetlen párt kimarad az ellenzéki közös listából, akkor Budapesten közgyűlési többsége lesz a Fidesznek, ez pedig a főváros visszavételével lesz egyenlő. Az európai parlamenti választással kapcsolatban pedig azt mondta,

nem szabad azt üzenni Európának, hogy Orbán Viktor megverhetetlen.

A másik társelnök ugyanebben videóban rátromfolt. Komjáthi Imre azt mondta, „elég a sumákolásból, elég az ellenzéki pártok veszekedéséből, elég a taktikázásból. Nem a pártelitek érdeke számít. A ti, a választók érdeke a fontos és az ország jövője a fontos!”, majd ismertette, hogy közterületeken, az MSZP pártirodáin, valamint online is lehet támogatni az aláírásgyűjtést.

A helyzet egyébként az, hogy pusztán választási matematikai szempontból abszolút igazuk van a szocialistáknak, ha közösen indulnának, valóban több mandátumot szereznének együttesen az ellenzéki pártok mindkét választáson, hiszen akkor nem lennének elveszett mandátumok amiatt, mert néhány párt nem éri el a mandátumszerzési küszöböt.

A jelenlegi közvélemény-kutatási adatok alapján ugyanis

a DK-n és a Momentumon kívül a többi szivárványkoalíciós párt legjobb esetben is csak küzd az öt százalékért,

de a Medián felmérése szerint még ennél is rosszabbul állnak, a választani tudó biztos szavazók körében is csak 1-1 százalékot kapna a Párbeszéd és az LMP, az MSZP pedig kettőt, viszont érdekes, hogy a Jobbik itt öt százalékon áll. (Az persze megint más lapra tartozik – erre Kunhalmiék sohasem tértek ki –, hogy az sem lenne egyszerű menet, ha a többiek esetleg beleegyeznének a közös listákba. Hiszen ebben az esetben azon marakodnának, hogyan osszák el a helyeket, mert míg a parlamenti választáson több mint három tucatnyi mandátumot kaptak, az EP-választáson legfeljebb 10-12-n osztozkodhatnának, s kicsivel több befutó hely jutna nekik a fővárosi listán.)

A szocialisták egyrészt valóban a szivárványkoalíció egészéért küzdenek a közös lista erőltetésével, de az alacsony támogatottságuk miatt legalább ennyire – vagy talán még jobban is – saját magukért is, hiszen amennyiben az uniós választáson nem szereznek mandátumot, az a totális eljelentéktelenedésüket, sőt, valószínűleg a megszűnésüket eredményezi; úgy járnának, mint az MDF, az SZDSZ és az FKgP, bár ez utóbbiak állítólag papíron még működnek.

Egyébként mivel

ebben a sanyarú helyzetben van rajtuk kívül az LMP, a Párbeszéd, valamint a Jobbik is

– bár az előbb láttuk, hogy Gyöngyösiék, legalábbis a Medián szerint reménykedhetnek – érdekes, hogy ezek a pártok nem erőltetik az együttműködést, sőt. A Jobbiktól persze ez furcsa is lenne, hiszen ők tavaly nyáron búcsút intettek a balliberális alakulatoknak, az LMP pedig az elmúlt hónapokban egészen új útra lépett: a szakmaiságot, a konkrét ügyekről szóló vitákat a zsigeri kormánygyűlölet, a rendszerváltó hevület elé helyező politikájukkal alaposan kilógnak a sorból, Vitézy Dávid főpolgármester-jelöltségének a szorgalmazása pedig már-már szakítópróbát is jelenthet. A Párbeszéd pedig annyira jellegtelenné, súlytalanná vált az elmúlt néhány évben – és ezen még az akkumulátorgyárak elleni heroikusnak tűnő küzdelmük sem tudott változtatni –, hogy valójában senkit sem érdekel, hogy mit akarnak ők.