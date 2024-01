Tökéletes büntetést eszelt ki Bayer a Mária-szobrot megbecstelenítőknek

Bayer Zsolt kifejtette hogy „nagyon meg kellene találnia a rendőrségnek azt a (azokat a) gyáva, nyomorult, beteg senkiket, aki (akik) az egész felesleges, szar életük minden nyomorát egy szobron verik le. Mert ez az egy, amiben biztosak lehetnek: Mária nem fog visszaütni.”

Kidolgozta az ítéletet is: „Vigyük ki valahová a Közel-Keletre, ahol egy mecsetben kell ugyanilyen barbárságot elkövetnie. A következményeket aprólékosan rögzítjük majd, hogy lássák a többiek is. Ja! Az Ateisták Társaságának tagjait is kivihetjük ugyanilyen programra.

Ne csak mindig a szelíd keresztényekkel emberkedjenek ezek a gyáva, ostoba, fröccsöntött kis náci-kommunista senkik.”

Nyitókép forrása: Bese Gergő atya