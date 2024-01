Négymillió forintért kínál eutanáziát egy hírbe hozott svájci klinika, de ebben a hamvasztás is benne van

Svájcban, ahol törvényileg engedélyezett az eutanázia, az erre szakosodott klinikák nem először kerülnek be az újságokba. 2010-ben a zürichi Dignitas körül lett némi botrány, miután kiderült, az elhunyt ügyfeleik urnáit egy tóba dobták, több mint 300 olyan urnát találtak, amelyeken a klinikával szerződésben álló, hamvasztással foglalkozó társaság logója szerepelt.

Már 2009-ben lépéseket ígért a svájci kormány, mert az eutanázia enyhe szabályozása miatt már akkor sok külföldi érkezett az országba, hogy klinikai felügyelet mellett véget vessen az életének. Akkor is felvetődött,

valóban csak olyanok teszik-e meg, akik súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek vagy pedig egészséges, ám depressziós vagy más mentális betegségbe szenvedő emberek is.

Az is felvetődött, hogy csak olyan pácienseket fogadhassanak az erre szakosodott svájci klinikák, akik orvosi papírokkal igazolják gyógyíthatatlan betegségüket és azt is fontolóra vették, hogy kötelezik a klinikákat, hogy az eutanáziáért csak az alapvető költségeket kérhetik el. A már említett Dignitas a lapok szerint nem csak halálos betegeknek, hanem súlyos depresszióban szenvedőknek is „szolgáltatást” nyújtott.

A képen látható 104 éves ausztrál férfi is Svájcba utazott a kegyes halálért néhány éve. Még sajtótájékoztatót is tartott előtte. Fotó: MTI/EPA

A brit tanár kapcsán előkerült Pegasost 2019-ben alapították.

A weboldalukon található bemutatkozásban békés, méltóságteljes halált kínálnak.

Azt is jelzik az oldalon, hogy örömmel fogadják az anyagi támogatásokat, éves szinten 100 svájci frankot (cirka 40 ezer forintot) személyenként, és nem csak azoktól, akik a „programjukon” részt akarnak venni. Kihangsúlyozzák, hogy lehet ez az első lépés a közös együttműködésben, hiszen a halállal záruló kapcsolathoz éves támogatónak kell lennie az ügyfélnek. Azt is közlik, nem fogadnak 18 éven aluli személyeket, depressziós és más mentális betegségben szenvedő fiatalokat.

Azt sem titkolják, hogy intravénás megoldást ajánlanak a halálra, az oldat pedig gyorsan hat, a páciens elalszik és rövidesen meghal.

Persze azt is közlik, a halálos oldatot a páciensnek kell útjára indítania, vagyis neki kell megnyitnia a vezetéket, amely a kanülhöz kapcsolódik. Arra is gondoltak, ha a páciens képtelen erre a mozdulatra, így kifejlesztettek egy eszközt, amely csak egy ütést igényel és a folyadék útjára indul. Még a fej enyhe elfordításával is működésbe lép. A weblapon azt is elárulják, hogy a szolgáltatásuk 10 ezer svájci frankba kerül (átszámítva 4 millió forint), de az összegben benne foglaltatik a konzultáció és a hamvasztás költsége is...

Magyarországon az eutanázia, pláne az aktív eutanázia törvényileg tiltott, s bár könnyen lehet, népszavazás lesz róla, a kormány szerint elfogadhatatlan minden olyan döntés, törekvés, amely az emberi élet kioltását lehetővé teszi más számára.

