A történelem is bizonyítja, hogy háborúzni nem muszáj – csak tudni kell a kimaradás törvényeit

„Újabb elképesztő bejelentések Von der Leyentől. Még több pénzt, még több fegyvert, sőt, katonákat is akarnak küldeni Ukrajnába. Nyakunkra fogják hozni a háborút. Magyarországnak ebből bármi áron ki kell maradnia. Ez az ősz legnagyobb tétje. Hiába az óriási nyomás, sikerülni fog!” – írta a napokban a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

A miniszterelnök a kimaradással már a tusványosi beszédében is hosszan foglalkozott (lásd a keretes írásunkat), akkor többek között úgy fogalmazott: „fel kell készülnünk arra, hogyha háború lesz, akkor kimaradjunk a háborúból. Én ezt csinálom évek óta; a magyar külpolitikának a legmagasabb absztrakciós szinten ez a rendezőelve”.

Utánajártunk, mennyire gyakori a történelemben a magyar kormányfő által meghirdetett cél. Mint kiderült, az akár az adott országhoz viszonylag közeli fegyveres konfliktusból való tudatos kimaradás egyáltalán nem példa nélküli. Sőt!

„Még több pénzt, még több fegyvert, sőt, katonákat is akarnak küldeni Ukrajnába” (Forrás: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)

A kimaradás nélkülözhetetlen feltétele