A történelem is bizonyítja, hogy háborúzni nem muszáj – csak tudni kell a kimaradás törvényeit

„Kimaradni tudni kell” – Orbán Viktor öt pillére
„A háborúból való kimaradásra fel kell készülni, az nem deklaráció, amikor bejelentjük, hogy kimaradunk; kimaradni tudni kell, az egy tudás. Öt pillére van ennek a tudásnak” – fogalmazott Orbán Viktor tusványosi beszédében.
A kormányfő által megjelölt öt pillér a következő:
1. „ne legyünk kiszolgáltatottak, vagyis jó kapcsolatot ápoljunk a világ minden hatalmi központjával”
„Ma a világ hat erőközpontjából öttel jó kapcsolatot ápolunk (...) nem arra gondolok, hogy poharazgatás mellett biztosítanunk kell egymást a kölcsönös, elméleti barátságról, még csak nem is politikai rokonszenvre gondolok, hanem arra, hogy mindenki, minden nagyhatalom gazdaságilag és anyagilag érdekelt legyen Magyarország sikerében, vagyis senki ne legyen érdekelt Magyarország lerombolásában és meggyengítésében.”
2. „legyen erőnk megvédeni magunkat”
„Habár a honvédelmi kiadások már 1.750 milliárd forintnál tartanak (...) A magyar hadseregnek technológiai fölényre kell szert tennie, egyfajta precíziós hadseregre van szükségünk, hogy megvédhessük magunkat.”
3. „a válságálló képességek kifejlesztése, egyszerűbben úgy is hívhatunk, hogy önellátási képesség”
„Négy területen kell önellátónak lenni, ha ki akarsz maradni a háborúból: a hadiiparban, az energiában, az élelmiszerben és a digitális képességek tekintetében.”
4. „a humán erőforrásfölény”
„Annyit fontos megemlítenünk, hogy ma Európában a nemzeti össztermék arányában Magyarország költi a legtöbbet az oktatásra – de a felsőoktatásra biztosan! –, ott vagyunk az európai élmezőnyben a szakképzésben, három magyar egyetem a világ első 2 százalékában van, és kilenc magyar egyetem a világ első 5 százalékában van.”
5. kell „egy hosszú távú terv”
„Ennek a tervnek az áll a középpontjában, és ebben kellene létrehoznunk Magyarországon teljes nemzeti egyetértést, hogy nem zárkózhatunk be semmilyen blokkba. A nyugati szövetségi rendszer részei vagyunk, de ott kell lennünk a keleti gazdaságban is”.