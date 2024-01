Megvan, mikor állhatnak hadrendbe a Magyarországon gyártott Hiúzok

Augusztus közepén adták át a német Rheinmetall zalaegerszegi gyárát, a vállalat elnöke akkor az ünnepélyes megnyitón úgy fogalmazott, hogy világrekord gyorsasággal épült meg a gyár, ahol a legkiválóbb harckocsikat fogják gyártani.

Nem kizárt, hogy a jövőben más eszközöket is gyártanak majd a létesítményben, ugyanis a vállalat vezetője szerint a kapacitás és képesség is megvan, hogy akár légvédelmi fegyvereket vagy akár lőszereket is gyártsanak a zalai megyeszékhelyen.

A Rheinmetall Hungary Zrt. elsődlegesen a magyar katonai erők számára lánctalpas és kerekes járművek – elsősorban a Lynx páncélozott harcjárművek – fejlesztésével és gyártásával foglalkozik”

– közölték.