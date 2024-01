Lopakodó jogalkotás a javából: az Európai Parlament Magyarországot is rászorítaná az LMBTQ-párok örökbefogadási jogára

Ravasznak mondható jogalkotási húzással csempészné be az Európai Unió a melegházasságot, illetve az azonos nemű (vagy bármilyen) párok örökbefogadási jogát az eddig azt elutasító tagállamokba az Európai Parlament. A testület egy frissen, tavaly decemberben elfogadott javaslattal támogatta, hogy a szülőséget az EU teljes területén ismerjék el, függetlenül a család típusától, a gyermek születésének vagy fogantatásának módjától. A lényeg:

ha egy uniós tagállam bárkit szülőnek ismer el, az legyen érvényes mind a 27 tagállamban, az érintett gyermekek pedig azonos jogokat élvezzenek az oktatás, az egészségügyi ellátás, a felügyeleti jog vagy akár az öröklés tekintetében.

A kiadott közlemény szerint ettől az adott nemzetek családjogában nem eszközölnének változtatást, sőt, a tagállamok elutasíthatják a szülőség elismerését is akár, ha az „összeegyeztethetetlen a közrendjükkel”. Erre azonban az EP javaslata csak egészen kivételes, egyenként megvizsgált esetekben adna lehetőséget – például nem alkalmazhatnak „diszkriminációt azonos nemű szülők gyermekeivel szemben”.

Hivatalosan a bürokrácia csökkentése, illetve a fenti célok megvalósítása érdekében az EP bevezetné az úgynevezett európai szülői bizonyítványt is, ami ugyan az állami dokumentumokat nem váltaná fel, de helyettük is használható lenne. Ezt az ötletet korábban az Európai Bizottság dobta be.